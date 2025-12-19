Τα όσα εξελίσσονται σχεδόν επί καθημερινής βάσεως στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και που δικαίως έχουν χαρακτηριστεί ως ένα κακόγουστο, εντελώς κιτς, τοξικό σίριαλ, μαθαίνω ότι απασχολούν έντονα κυβέρνηση και Πρόεδρο της Βουλής. Ειδικά στο πώς θα εκλείψουν τα στοιχεία εκείνα που θεωρούνται ως η θρυαλλίδα για τις συνεχείς «εκρήξεις» που σημειώνονται στο πλαίσιο της Επιτροπής. Γνωρίζω ότι κορυφαίοι παράγοντες της κυβέρνησης και της Βουλής προβληματίζονται έντονα για τα όσα εκτυλίσσονται στην Επιτροπή και φαίνεται να καταλήγουν σε μια κοινή συνισταμένη: ότι τα περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν, και είναι καθ’ υπερβολήν, έχουν να κάνουν με την τηλεοπτική κάλυψη των συζητήσεων και τη μετάδοσή τους αρχικά από το κανάλι της Βουλής και εν συνεχεία – αποσπασμάτων των συνεδριάσεων – στα δελτία ειδήσεων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Με δυο λόγια, θεωρείται η τηλεόραση εντός της Εξεταστικής ως η αιτία για τα σόου που δίνονται από βουλευτές και στα οποία σόου κυριαρχεί η πρόεδρος μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή!

Το μόνο που έχω να αναφέρω επί του προκειμένου είναι ότι γίνονται διάφορες συζητήσεις και εξετάζονται κάποιες λύσεις, προκειμένου να μειωθεί η πολιτική ένταση, που με την τηλεόραση μεταφέρεται και εκτός των τεσσάρων τοίχων της αίθουσας όπου συνεδριάζει η Επιτροπή.

Απαξίωση σε ζωντανή μετάδοση

Λογικός ο προβληματισμός, έχω να πω από την πλευρά μου. Το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς και η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στην πρόεδρο μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή. Ανήκει και στο προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο την ανέχεται, όπως και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, που αποδέχονται τις πρακτικές της. Εγώ πάντως, αν ήμουν Νικήτας Κακλαμάνης, θα απαγόρευα την τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής, και πολύ περισσότερο τη διάχυση του υλικού μέσω της μετάδοσης των συνεδριάσεων από το κανάλι της Βουλής, σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σε μια εποχή που η πολιτική απαξιώνεται διαρκώς, είναι τουλάχιστον παράταιρο να συμβάλλει στην απαξίωσή της και το τηλεοπτικό κανάλι του κοινοβουλίου.

Κόψτε (της) την τηλεόραση τώρα! Και όχι, δεν θα πληγεί καμία ελευθεροτυπία. Καθημερινά τα κόμματα μεταφέρουν στον Τύπο, υπό τύπον «άτυπης ενημέρωσης», ό,τι συμβαίνει στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής. Περιττή είναι η τηλεοπτική κάλυψη. Μόνο για να βρίσκουν βήμα ο λαϊκισμός και ο τοξικός λόγος…

Ο υπερασπιστής των νταήδων

Ούτε 24 ώρες δεν έκλεισαν από τη στιγμή που έγραφα σε αυτή εδώ τη θέση ότι ο νταής μπασκετμπολίστας Παππάς, που πλάκωσε στο ξύλο τον συνάδελφο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο, θα πρέπει να καλέσει τον γνωστό «πολλά βαρύ και όχι» Πολάκη να τον υπερασπιστεί στο δικαστήριο. Καθότι κι αυτός έχει στοχοποιήσει δημοσιογράφους, τους θέλει, ξέρω ‘γώ, κρεμασμένους στο Σύνταγμα, μαζί με τραπεζίτες, δικαστικούς κλπ., κ.λπ.

Ανταποκρίθηκε άμεσα το αγλάισμα της Κρήτης, ο «όλοι σας και μόνος μου», ο «σας έχω» και τα ρέστα, με τα οποία κατάφερε ο φουκαράς να κερδίσει και αυτός μία θέση στην αρένα του δημόσιου βίου. Εξέφρασε τη διαφωνία του, λέει, στον ευπρεπή Φάμελλο, διότι προχώρησε στη διαγραφή του Παππά χωρίς να συνεδριάσουν τα όργανα και άλλα παρόμοια κολοκύθια στο πάτερο. Ο λεβεντόμαγκας, φυσικά, έθεσε πρώτα πρώτα την… ενότητα του κόμματος και την αποφυγή μιας νέας εσωστρέφειας για να δικαιολογήσει την παρέμβαση. Δυστυχώς δεν εξήγησε από πότε αυτός ο Παππάς λογίζεται τόσο σοβαρό στέλεχος, ώστε η διαγραφή του να προκαλέσει τρικυμία στο εσωτερικό του κόμματος.

Αλλά ξέχασα, είναι από τους υποστηρικτές Πολάκη. Ετσι μου είπε χθες ένας άνθρωπός μου στο κόμμα της χαράς. Εξου και η στήριξη του κυρίου 43%. Αμα δεν υποστηρίξεις τους ανθρώπους σου, πώς περιμένεις να σε υποστηρίξουν αυτοί αργότερα;

Ντροπή αγνοείται

Υπενθυμίζω επίσης ότι ο «πολλά βαρύς και όχι» Πολάκης είχε διαφωνήσει και με την επιλογή του Κώστα Ζαχαριάδη ως υποψηφίου του κόμματος για τον Δήμο Αθηναίων. Υποστήριζε τον εν λόγω Παππά, ο οποίος θα έκανε τη μεγάλη έκπληξη – τρομάρα του.

Και κάτι ακόμη: αυτός ο τύπος, εκτός από αυτοσχέδιος… μποξέρ, είναι και κακό παιδί, πολύ κακό μάλιστα. Ως χαρακτήρας. Αντί να ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη από τον άνθρωπο που τον έσπασε στο ξύλο, στις αναρτήσεις του σχετικά με τον ξυλοδαρμό άφησε σοβαρά υπονοούμενα ότι όλο αυτό προκλήθηκε επειδή ο συνάδελφος Γιαννόπουλος ήταν μεθυσμένος!

Ντροπή; Ποιος την έχασε για να τη βρει ο Παππάς; Ο οποίος, σημειωτέον, όπως όλοι οι ψευτονταήδες, κρυβόταν χθες όλη την ημέρα για να παρέλθει το Αυτόφωρο και να μη δικαστεί…

(Στην υπόθεση παρενέβη και μια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει την παραμικρή σημασία το όνομά της, η οποία χρησιμοποίησε τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου από τον συνάδελφό της Παππά για να επιτεθεί στον… Ανδρουλάκη, επειδή δεν διέγραψε τον βουλευτή Λέσβου Παρασκευαΐδη για όσες ανοησίες έχει εκστομίσει περί των μεταναστών, των μουσουλμάνων κ.λπ.

Ελα ρε φιλενάδα, κρίμα που δεν σε ρώτησε ο Ανδρουλάκης τι έπρεπε να κάνει, φαντάζομαι σε πρώτη ευκαιρία θα το κάνει…)

Ποιος χρεώνεται την «επιτυχία»

Τον αδίκησα τον εξ εφέδρων πρόεδρο Τσίπρα χθες και οφείλω να αποκαταστήσω την αδικία. Εντάξει, μη φανταστείς καμιά μεγάλη αδικία, όχι. Του «χρέωσα» ότι εκείνος ευθύνεται που βρέθηκε στην Ευρωβουλή, αλεξιπτωτιστής από το πουθενά, αυτός ο ψευτοτσαμπουκάς, μπασκετμπολίστας Παππάς. Στον διάδοχό του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Κασσελάκη πρέπει να χρεωθεί η «επιτυχία». Αυτός τον προώθησε στη λίστα της Ευρωβουλής. Ο Τσίπρας ήταν εκείνος που τον ανακάλυψε. Ηθελε να τον χρίσει υποψήφιο για τον Δήμο Αθηναίων, αλλά έβαλαν τις φωνές οι άλλοι, κάτι «ομπρέλες» και τα ρέστα, «πού το πας το νούμερο», και κάπως έτσι έχρισε υποψήφιο για τον Δήμο τον Κ. Ζαχαριάδη. Αυτή είναι η αλήθεια.

(Πλην του Τσίπρα που σιώπησε για τον άγριο ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου, σιώπησε και ο Κασσελάκης. Τέτοιος είναι κι αυτός!)

Η συμβουλή

Και πάνω στην… τούρλα της Παρασκευής, να σου και ο Καμμένος, που θέλησε να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια της «προέδρου» Καρυστιανού να αντισταθεί στα συμφέροντα τα οποία την πολεμούν (κατά την ίδια και τον… Καμμένο). Αφορμή αποτέλεσε ένα από τα τόσα fake news που κυκλοφορούν στο ερεβώδες Διαδίκτυο, ότι τάχα μου η «πρόεδρος» έχει έτοιμη τη διακήρυξη του «Οξυγόνου». Ο Καμμένος, που δεν έχει δουλειά να κάνει, είπε να ενθαρρύνει την «πρόεδρο» και, μεταξύ άλλων, άθελα (;;;;) την «έπεσε» και στον Τσίπρα, με τον οποίο υποτίθεται τους συνδέει αμοιβαίος σεβασμός (δακρύζω…). Διότι, υπό τύπον σχολίου, της γράφει «συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον Ελληνικό Λαό»!!!

Ως γνωστόν, το εργάκι που παίχτηκε έως πρόσφατα ήθελε την «πρόεδρο» να συμπορεύεται με τον εξ εφέδρων πρόεδρο Τσίπρα στον αγώνα για την… κάθαρση στη χώρα, αλλά κάποιος της είπε ότι ο άλλος είναι καμένο χαρτί, οπότε άσ’ τον στη μοίρα του.

Αγνοώ αν πρόκειται για συμβουλή της γερόντισσας από τη Συρία ή της αστρολόγου από το Χάρβαρντ και μένω στην παρότρυνση Καμμένου για να (τον) ρωτήσω αν αυτή ισχύει μόνο για πολιτικούς ή και για τις συζύγους πολιτικών;! Επειδή το αφήνει αδιευκρίνιστο.