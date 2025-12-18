Η ψήφος σε μια διαδικασία ανάδειξης του κορυφαίου ποδοσφαιριστή περιέχει στοιχεία υποκειμενικότητας σε ένα αντικειμενικό περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό υπάρχουν τα κριτήρια βάσει των οποίων συμπληρώνεται η δεξαμενή των υποψηφίων για τον τίτλο. Δύο από αυτά είναι η απόδοση του παίκτη και οι τίτλοι που κατέκτησε με την ομάδα του.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν αναμφισβήτητα ο καλύτερος παίκτης της καλύτερης ομάδας της περσινής σεζόν, της Παρί Σεν Ζερμέν. Ακόμα κι αν κάποιος δεν συμπαθεί τον τρόπο που αγωνίζεται, θα πρέπει να τον συμπεριλάβει στις βασικές του επιλογές. Πόσω μάλλον όταν πριν από μερικούς μήνες έχει κατακτήσει και τη Χρυσή Μπάλα.Για κάποιες μειλίχιες ποδοσφαιρικές διάνοιες, όπως είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα. Ο άνθρωπος που έχει μαγέψει τον εν Ελλάδι ποδοσφαιρικό κόσμο και έχει καταφέρει να τον αποθεώνουν παρά το μεγαλύτερο κάζο που έχει υποστεί η Γαλανόλευκη στη σύγχρονη ιστορία της, θεώρησε πως ο Ντεμπελέ δεν αξίζει να βρίσκεται ούτε στην πρώτη τριάδα των κορυφαίων στα βραβεία The Best της FIFA. Αντίθετα, ψήφισε τον Κιλιάν Εμπαπέ (δεύτερη θέση) που ολοκλήρωσε τη σεζόν με άδεια χέρια και τον αδιάφορο πέρυσι Χάρι Κέιν, παρά τα γκολ που πέτυχε. Ως κορυφαίο επέλεξε τον Λαμίν Γιαμάλ.

Δικαίωμά του, θα πει κάποιος. Σύμφωνοι. Είναι μια μικρή παραδοξότητα ωστόσο που αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο με τις επιλογές του αρχηγού της Γαλανόλευκης Τάσου Μπακασέτα και του καλού συναδέλφου Νίκου Κώτση που επέλεξαν στις δύο πρώτες θέσεις τούς Ντεμπελέ, Γιαμάλ και άφησαν εκτός Εμπαπέ και Κέιν. Το μεγαλύτερο άλλοθι στις επιλογές του Ιβάνοβιτς είναι ο Λιονέλ Σκαλόνι. Ο προπονητής της πρωταθλήτριας κόσμου Αργεντινής είχε δύο στις τρεις ίδιες επιλογές με τον δικό μας εκλέκτορα. Οπότε μπορεί να αισιοδοξούμε ότι με τον Ιβάν μπορεί να ανέβουμε στην κορυφή του Ολύμπου. Βέβαια εμείς δεν έχουμε Μέσι, αλλά είναι κι αυτή μια λεπτομέρεια που δεν είναι ικανή να χαλάσει μια ωραία ιστορία.

Η άλλη πλευρά – πάντα υπάρχει και δεύτερη ανάγνωση – λέει ότι μπορεί να γίνουμε σαν το Αζερμπαϊτζάν, το Μπενίν, τα Νησιά Κέιμαν και άλλα εξωτικά μέρη, οι εκλέκτορες των οποίων αγνόησαν τον Ντεμπελέ.

Εκτός βέβαια αν ο τετραπέρατος Γιοβάνοβιτς είχε προσωπική ατζέντα, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο Μέσι δεν έχει ψηφίσει ποτέ τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το αντίθετο. Ο Αχράφ Χακίμι που θεωρεί πως άξιζε τη Χρυσή Μπάλα τοποθέτησε στην κορυφή των προτιμήσεών του τον κολλητό του Κιλιάν Εμπαπέ και δεύτερο τον συμπαίκτη του Ντεμπελέ. Ο Εμπαπέ πάλι, επειδή δεν ήθελε να εμπλακεί σε τέτοιες πολιτικές, απέφυγε να ψηφίσει, όπως έκανε και πέρυσι.