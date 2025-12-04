Η κόντρα του Άρη με την ΚΕΔ συνεχίζεται, με νέα ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων» μετά την χθεσινή για τη διαιτησία των Παπαπέτρου και Μπέμπεκ στο ντέρμπι Κυπέλλου.

Αφορμή αυτή τη φορά είναι ο ορισμός των Σρντάν Γιοβάνοβιτς και Αλεάντρο Ντι Πάολο (VAR) στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την επόμενη Κυριακή (07/12).

Μάλιστα οι Θεσσαλονικείς ζητούν την αντικατάσταση των δύο διαιητών, επικαλούμενοι όσα τους… συνοδεύουν.

«Μετά τα χθεσινά, σήμερα ήρθε και… έδεσε το γλυκό. Με τους ορισμούς του Στεφάν Λανουά και του Πάολο Βαλέρι καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή!

Δηλαδή, κύριοι της ΚΕΔ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ για ιδανικότερο στο VAR αυτόν που είναι ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΣ στην Ιταλία; Κάτι θα ξέρετε κ. Βαλέρι…

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ζητάει αντικατάσταση τόσο του διαιτητή όσο και του VARista για το παιχνίδι της Κυριακής», αναφέρει η ανακοίνωση του Άρη.

Ο… δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν και ο τιμωρημένος για το Μίλαν-Λάτσιο

Γιατί, όμως, τόση κουβέντα γύρω από τους δύο διαιτητές;

Ξεκινώντας από τον Γιοβάνοβιτς, είναι γνώριμος στην Ελλάδα και μάλιστα είχε σφυρίξει το φετινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Γιούνγκ Μπόις στην Τούμπα για το Europa League.

Πρόκειται για ρέφερι elite κατηγορίας, ο οποίος είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στη Σερβία πριν δύο χρόνια.

Ολα ξεκίνησαν από ένα Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν, με τον πρόεδρο της πρώτης, Σβετόζαρ Μιχαϊλοβιτς, να εξαπολύει προς τον Γιοβάνοβιτς και να ζητά την άμεση αλλαγή του.

Όπως είχε δηλώσει, «ο Γιοβάνοβιτς είναι δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν. Η οικογένεια του δουλεύει εκεί»!

Από την άλλη ο Αλεάντρο Ντι Πάολο έρχεται στην Ελλάδα καθώς… εκτίει τιμωρία μιας εβδομάδας στη Serie A. Ο λόγος είναι ένα σοβαρό λάθος στο φινάλε του αγώνα Μίλαν–Λάτσιο. Ο επικεφαλής της διαιτησίας της Ιταλίας, θεώρησε την εν λόγω απόφαση του Ντι Πάολο λανθασμένη, διευκρινίζοντας ότι το πρωτόκολλο του VAR αναφέρει πως ο πρώτος διαιτητής θα πρέπει να καλείται για on field review σε περίπτωση που υπάρχει ξεκάθαρο λάθος. Κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε. Η αρχική υπόδειξη του Τζουζέπε Κόλου ήταν κόρνερ, η οποία μετά τη φάση που είδε στο μόνιτορ άλλαξε αφού έδωσε επιθετικό φάουλ του Μάρουσιτς στον Πάβλοβιτς για τράβηγμα, πριν η μπάλα βρει στο χέρι του τελευταίου.