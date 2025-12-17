«Αγαπητοί αδελφοί, συμπολίτες με αφορμή τα πολλά περιστατικά απάτης που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, θα θέλαμε να σας καλέσουμε σε επαγρύπνηση. Επιτήδειοι προσεγγίζουν συνανθρώπους μας μέσω τηλεφωνημάτων, να τους κλείνετε το τηλέφωνο και μην τους βάζετε στα σπίτια σας». Σε αυτά τα κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απανταχού απατεώνων» προχωρούν – όπως παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» – τα τελευταία 24ωρα δεκάδες ιερείς σε όλη τη χώρα, ύστερα από συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ., καθώς σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό των αστυνομικών αρχών, στόχος είναι να ενημερωθούν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που εκκλησιάζονται ιδιαίτερα συχνά και όπως έχει διαπιστωθεί ανήκουν στην ευάλωτη κοινωνική και ηλικιακή ομάδα που στοχεύουν οι επιτήδειοι, οι οποίοι παριστάνουν τους τεχνικούς, τους λογιστές κ.λπ. υφαρπάζοντάς τους τεράστια χρηματικά ποσά.

Οι Αρχές Ασφαλείας θεωρούν ότι η προσέγγιση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας μέσω της εκκλησίας και της πειθούς των ιερέων ίσως έχει θετικά αποτελέσματα, ώστε να αντιληφθούν τελικώς τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν. Ταυτόχρονα, έχουν ήδη αρχίσει και επισκέψεις αστυνομικών σε ΚΑΠΗ αλλά και στις λαϊκές αγορές προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση και ενημέρωση των ηλικιωμένων στους οποίους στοχεύουν κυρίως οι κακοποιοί. Αλλωστε, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι προηγούμενες καμπάνιες με δελτία Τύπου ή ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. δεν είχαν σημαντική απόκριση, όπως ούτε και οι συνεχείς αναφορές στα ΜΜΕ τέτοιου είδους συμβάντων με εισβολές στα σπίτια κ.λπ., λειτούργησαν αποτρεπτικά!

Ακόμη δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα οι παραινέσεις και οι συμβουλές των συγγενών των ηλικιωμένων «να μην ανοίγουν τις πόρτες σε τάχα τεχνικούς της ΔΕΗ, ούτε να δίνουν στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τους». Αποτέλεσμα ήταν να συνεχίζονται με (σχεδόν) αμείωτο ρυθμό οι απάτες – περίπου 5.000 – 7.000 ετησίως – παρά τις δεκάδες πρόσφατες συλλήψεις και τον τεράστιο επικοινωνιακό θόρυβο που τις ακολουθεί.

Επείγον έγγραφο

Ετσι λοιπόν πριν από μερικές ημέρες εστάλη επείγον έγγραφο σε αστυνομικά τμήματα της Αττικής – όπου καταγράφεται το 50% – 60% των επιθέσεων αυτών – με το οποίο ζητείται οι υπεύθυνοι αστυνομικοί να έλθουν σε επαφή με ιερείς τοπικών ενοριών ώστε να διαβάζεται σχετικό προειδοποιητικό κείμενο της ΕΛ.ΑΣ. στη θεία λειτουργία και οι κληρικοί να απευθύνονται στο ποίμνιό τους προχωρώντας στην ανάλυση της δράσης των κακοποιών, τις μεθόδους που μετέρχονται, ζητώντας τους να αυτοπροστατεύονται. Ανάμεσα στα άλλα, αναφέρουν – καθ’ υπόδειξη της ΕΛ.ΑΣ. – ότι «επιτήδειοι προσεγγίζουν συνανθρώπους μας μέσω τηλεφωνημάτων, μηνυμάτων ή ακόμη και με προσωπικές επισκέψεις στις οικίες σας και στον δρόμο, ζητώντας χρήματα, κοσμήματα ή προσωπικά στοιχεία, προσποιούμενοι συγγενείς και φίλους συγγενών σας, υπαλλήλους Εφορίας – τράπεζας, ΕΦΚΑ, λογιστές, ιατρούς, αστυνομικούς, ή τεχνικούς ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ. Παρακαλούμε να μη δίνετε χρήματα και κοσμήματα σε αγνώστους, ούτε κωδικούς και τραπεζικά στοιχεία». Δίνοντας μάλιστα και σχετική εντολή «θα τους κλείνετε το τηλέφωνο και δεν θα τους βάζετε στα σπίτια σας. Είναι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ (σ.σ.: τα κεφαλαία στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να αναφέρεται με στόμφο και απολυτότητα από τους εφημέριους)».

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί που ήδη περιδιαβάζουν τις λαϊκές αγορές ενημερώνουν τους πολίτες, κυρίως αυτής της ηλικίας, για «τις εισβολές σε σπίτια» ή τις «τηλεφωνικές παγίδες, ενώ και στις επισκέψεις στα ΚΑΠΗ υπάρχουν σχετικές προτροπές των αστυνομικών, με την υπογράμμιση «όταν θα σας επισκεφθούμε την επόμενη φορά να μην ακούσουμε κανέναν από εσάς να μας πει ότι έπεσε θύμα των απατεώνων»…