Εν αναμονή της παρουσίασης του ευρωπαϊκού σχεδίου για την προσιτή κατοικία από την Κομισιόν τις επόμενες ημέρες, η έκθεση της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board, που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό, τονίζει την ανάγκη αλλαγής του στεγαστικού μοντέλου. Οπως διαβάζουμε στον «ΟΤ», οι εμπειρογνώμονες στην έκθεση, που αναμένεται να αποτελέσει τη βάση διαμόρφωσης του σχεδίου για τη στέγαση, αναφέρονται σε μια μετάβαση από τη λεγόμενη «χρηματιστικοποίηση» πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας. Δηλαδή, να αποθαρρύνεται η αποτίμηση της κατοικίας ως κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο και, αντιθέτως, να αντιμετωπίζεται ως κρίσιμη κοινωνική υποδομή. Επίσης, υπογραμμίζουν ότι η «προσιτότητα» όπως ορίζεται σήμερα είναι παραπλανητική. Διότι το αρχικό κόστος αγοράς κατοικίας ή τα ενοίκια είναι μόνο ένα τμήμα του συνολικού κόστους στέγασης. Το υπόλοιπο και εξίσου σημαντικό αφορά στα μηνιαία και έκτακτα έξοδα για το σπίτι, στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, καθώς και στην ποιότητα ζωής που προσφέρει η γειτονιά στην οποία διαμένει κάποιος. Με λίγα λόγια, προσιτή κατοικία δεν είναι αυτή που είναι φθηνή ως αγορά ή ενοίκιο, αλλά αυτή που παραμένει βιώσιμη και οικονομική σε βάθος χρόνου.

Φορο-καμπάνες σε εύπορους

Φόρους και πρόστιμα που αγγίζουν τα 230 εκατ. ευρώ σε εύπορους φορολογούμενους καταλόγισαν οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ σε ελέγχους που πραγματοποίησαν το διάστημα Φεβρουαρίου – Οκτωβρίου 2025. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 17 Φεβρουαρίου, μέχρι και τον Οκτώβριο ολοκλήρωσε 960 ελέγχους, εκ των οποίων οι 485 είναι νέες υποθέσεις. Τις υπόλοιπες 475 υποθέσεις τις «κληρονόμησε» από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), που απορρόφησε το ΚΕΜΕΦ και καταργήθηκαν. Στις 960 υποθέσεις φοροδιαφυγής που ελέγχθηκαν καταλογίστηκαν φόροι ύψους 161,05 εκατ. ευρώ και επιπλέον πρόστιμα ύψους 66,59 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων ανήλθε σε 227,64 εκατ. ευρώ ή κατά μέσο όρο η επιβάρυνση έφτασε 237.122 ευρώ ανά υπόθεση.

Δωρεά από την Ενωση Εφοπλιστών

Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών υπέγραψε σύμβαση δωρεάς με το ελληνικό Δημόσιο, ύψους 2.489.409 ευρώ, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου συστήματος γεωεντοπισμού για όλες τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες. Το σύστημα αυτό, γνωστό και ως HEPOS, θα είναι προσβάσιμο στους πολίτες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα δρομολόγια. Η δωρεά της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών καλύπτει πλήρως το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για το σύνολο των σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών.

3,2 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις

Ιδιωτικοποιήσεις κρατικής περιουσίας που θα αποφέρουν περίπου 3,2 δισ. ευρώ έως το 2028 υπολογίζει η ΤτΕ, στο τελευταίο σημείωμά της για την ελληνική οικονομία. Η κεντρική τράπεζα δίνει έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το επόμενο διάστημα. Οπως αναφέρει, ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύψους 322 εκατ. ευρώ το 2026, 212,4 εκατ. ευρώ το 2027 και 2,66 δισ. ευρώ το 2028. Επιπλέον, η ΤτΕ υπολογίζει ότι έως το 2027 η χώρα θα λάβει 30 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά κονδύλια, εκ των οποίων τα μισά περίπου αφορούν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνολικά, εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία είναι για την ώρα θωρακισμένη από τις συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Αγοράζει ξανά μετοχές η Eurobank

Σήμερα αρχίζει εκ νέου το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Eurobank, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα την περασμένη Παρασκευή. Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει αρχικά στις 9 Μαΐου 2025 και παύθηκε στις 21 Οκτωβρίου μέχρι να ολοκληρωθεί η συγχώνευση της τράπεζας με την εταιρεία holdings, μέσω απορρόφησης της πρώτης από τη δεύτερη. Συνολικά το πρόγραμμα αφορά την απόκτηση έως και 367.673.632 ιδίων μετοχών, με κόστος έως 287.942.685,45 ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχει επαναγοράσει μετοχές αξίας 165.022.804,18 ευρώ, με το ποσοστό ολοκλήρωσης να υπολογίζεται στο 57%. Μέχρι τις 29 Απριλίου 2026 που θα λήξει το πρόγραμμα, η Eurobank θα καταβάλει έως 122.919.881,27 ευρώ επιπλέον, επιστρέφοντας αξία στους μετόχους της.

Επενδύσεις για logistics centers

Επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ πρόκειται να υλοποιηθούν σε μεγάλα logistics centers στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να προχωρήσουν μόλις αναδειχθεί ανάδοχος και ξεκινήσουν τα έργα στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, το οποίο βρίσκεται σε έκταση 672 στρεμμάτων. Τα εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Γκόνου περιλαμβάνουν την ολιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου με μείγμα χρήσεων logistics και μεταποίησης και Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου. Το πρώην στρατόπεδο καταλαμβάνει στρατηγική θέση στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, σε κοντινή απόσταση με σημαντικούς οδικούς, σιδηροδρομικούς και ακτοπλοϊκούς κόμβους.

Μετεγκατάσταση

Τον Μάιο του 2028 αναμένεται να «κατέβει» και να λειτουργήσει στην Αθήνα το Καζίνο της Πάρνηθας, ως τμήμα του τουριστικού – ψυχαγωγικού συγκροτήματος VORIA που ξεκίνησε ήδη να κατασκευάζεται στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μετά και τη διευθέτηση όλων των νομικών ζητημάτων (απόφαση του ΣτΕ κ.λπ.) και την ολοκλήρωση των κύριων αδειοδοτήσεων, οι πρόδρομες εργασίες (εκσκαφές, αντιστηρίξεις, θεμελίωση κ.λπ.) έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται από τη ΜΕΤΚΑ.