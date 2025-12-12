Λήγει σε λίγες ημέρες η προθεσμία για τις αιτήσεις της προκήρυξης 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά προσλήψεις σε 132 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022 και αποτελεί το επόμενο βήμα για την τοποθέτησή τους στο Δημόσιο.

Μεταξύ των φορέων που ενισχύονται είναι και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπου ανοίγουν νέες θέσεις σε ειδικότητες διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

ΠΕ κατηγορίες

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)

ΠΕ Οικονομικού

ΤΕ κατηγορίες

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΤΕ Εφοριακών

ΤΕ Τελωνειακών

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ΑΣΕΠ, συνοδευόμενη από παράβολο 3 ευρώ.

Η προθεσμία λήγει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 14:00.

Το πλήρες ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να το δείτε εδώ.