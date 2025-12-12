Λήγει σε λίγες ημέρες η προθεσμία για τις αιτήσεις της προκήρυξης 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά προσλήψεις σε 132 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.
Η συγκεκριμένη προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022 και αποτελεί το επόμενο βήμα για την τοποθέτησή τους στο Δημόσιο.
Μεταξύ των φορέων που ενισχύονται είναι και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπου ανοίγουν νέες θέσεις σε ειδικότητες διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης.
Οι ειδικότητες που ζητούνται
- ΠΕ κατηγορίες
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)
ΠΕ Οικονομικού
- ΤΕ κατηγορίες
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΤΕ Εφοριακών
ΤΕ Τελωνειακών
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις
Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ΑΣΕΠ, συνοδευόμενη από παράβολο 3 ευρώ.
Η προθεσμία λήγει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 14:00.
Το πλήρες ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να το δείτε εδώ.