Η ΟΣΥ προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες ενισχύσεις προσωπικού των τελευταίων ετών, καθώς έχει ανοίξει 290 μόνιμες θέσεις για ΔΕ Οδηγούς Λεωφορείων. Η προκήρυξη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για όσους επιθυμούν σταθερή εργασία σε έναν από τους κεντρικούς φορείς αστικών συγκοινωνιών της Αττικής.

Ποιες θέσεις ανοίγουν

Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά τον κλάδο ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων (Κωδικός 100) και περιλαμβάνει:

145 θέσεις χωρίς απαιτούμενη εμπειρία – Μια σημαντική δυνατότητα για όσους θέλουν να ξεκινήσουν επαγγελματικά στις οδικές μεταφορές.

145 θέσεις με υποχρεωτική εμπειρία – Για όσους έχουν εργαστεί σε αστικές ή υπεραστικές συγκοινωνίες.

Η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Η βασική κατηγορία συμμετοχής είναι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ), με δυνατότητα συμμετοχής υποψηφίων ΥΕ, εφόσον μείνουν κενές θέσεις.

Ο ρόλος των οδηγών στην ΟΣΥ

Η ΟΣΥ αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των αστικών μετακινήσεων στην Αττική. Οι οδηγοί της:

Ενισχύουν τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.

Εξασφαλίζουν καθημερινές και ασφαλείς μετακινήσεις για χιλιάδες πολίτες.

Συμβάλλουν στην ποιοτική εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν:

Εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων.

Ασφαλή μετακίνηση και εξυπηρέτηση των επιβατών.

Τήρηση των προτύπων κυκλοφορίας και των δρομολογίων.

Η θέση είναι ιδανική για όσους αναζητούν σταθερή εργασία, προοπτικές εξέλιξης και συμμετοχή σε έναν κρίσιμο δημόσιο φορέα μεταφορών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Πριν υποβληθεί η αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια:

Ιθαγένεια & γνώση ελληνικής γλώσσας:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες κρατών–μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι και ομογενείς από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο, Τένεδο ή Αίγυπτο.

Όσοι δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια χρειάζονται πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β1 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο.

Όριο ηλικίας:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1980 έως το 2004.

Υγεία & ικανότητα για καθήκοντα οδηγού:

Σωματική και ψυχική υγεία, πλήρης ικανότητα για άσκηση καθηκόντων.

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο ενδέχεται ψυχομετρικές εξετάσεις και ιατρικοί έλεγχοι.

Ποινικά κωλύματα:

Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, είναι υπόδικοι για κακουργήματα, έχουν στερηθεί πολιτικά δικαιώματα ή έχουν απολυθεί από δημόσιο ή συγκοινωνιακό φορέα τα τελευταία 5 έτη.

Στρατιωτικές υποχρεώσεις:

Για άνδρες υποψηφίους απαιτείται εκτέλεση θητείας ή νόμιμη απαλλαγή.

Τυπικά προσόντα & άδειες οδήγησης:

Τίτλοι σπουδών σύμφωνα με την προκήρυξη.

Άδειες οδήγησης λεωφορείων σε ισχύ.

Αναγνωρίσεις – ισοτιμίες τίτλων εξωτερικού όπου χρειάζεται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:59, σύμφωνα με την ηλεκτρονική υποβολή στην πλατφόρμα της ΟΣΥ.