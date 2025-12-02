Η ΟΣΥ προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες ενισχύσεις προσωπικού των τελευταίων ετών, καθώς έχει ανοίξει 290 μόνιμες θέσεις για ΔΕ Οδηγούς Λεωφορείων. Η προκήρυξη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για όσους επιθυμούν σταθερή εργασία σε έναν από τους κεντρικούς φορείς αστικών συγκοινωνιών της Αττικής.
Ποιες θέσεις ανοίγουν
Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά τον κλάδο ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων (Κωδικός 100) και περιλαμβάνει:
- 145 θέσεις χωρίς απαιτούμενη εμπειρία – Μια σημαντική δυνατότητα για όσους θέλουν να ξεκινήσουν επαγγελματικά στις οδικές μεταφορές.
- 145 θέσεις με υποχρεωτική εμπειρία – Για όσους έχουν εργαστεί σε αστικές ή υπεραστικές συγκοινωνίες.
Η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Η βασική κατηγορία συμμετοχής είναι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ), με δυνατότητα συμμετοχής υποψηφίων ΥΕ, εφόσον μείνουν κενές θέσεις.
Ο ρόλος των οδηγών στην ΟΣΥ
Η ΟΣΥ αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των αστικών μετακινήσεων στην Αττική. Οι οδηγοί της:
- Ενισχύουν τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.
- Εξασφαλίζουν καθημερινές και ασφαλείς μετακινήσεις για χιλιάδες πολίτες.
- Συμβάλλουν στην ποιοτική εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
- Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν:
- Εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων.
- Ασφαλή μετακίνηση και εξυπηρέτηση των επιβατών.
- Τήρηση των προτύπων κυκλοφορίας και των δρομολογίων.
Η θέση είναι ιδανική για όσους αναζητούν σταθερή εργασία, προοπτικές εξέλιξης και συμμετοχή σε έναν κρίσιμο δημόσιο φορέα μεταφορών.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Πριν υποβληθεί η αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια:
- Ιθαγένεια & γνώση ελληνικής γλώσσας:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες κρατών–μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι και ομογενείς από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο, Τένεδο ή Αίγυπτο.
- Όσοι δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια χρειάζονται πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β1 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο.
Όριο ηλικίας:
- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1980 έως το 2004.
- Υγεία & ικανότητα για καθήκοντα οδηγού:
- Σωματική και ψυχική υγεία, πλήρης ικανότητα για άσκηση καθηκόντων.
- Κατά τη δοκιμαστική περίοδο ενδέχεται ψυχομετρικές εξετάσεις και ιατρικοί έλεγχοι.
Ποινικά κωλύματα:
Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, είναι υπόδικοι για κακουργήματα, έχουν στερηθεί πολιτικά δικαιώματα ή έχουν απολυθεί από δημόσιο ή συγκοινωνιακό φορέα τα τελευταία 5 έτη.
Στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Για άνδρες υποψηφίους απαιτείται εκτέλεση θητείας ή νόμιμη απαλλαγή.
Τυπικά προσόντα & άδειες οδήγησης:
Τίτλοι σπουδών σύμφωνα με την προκήρυξη.
Άδειες οδήγησης λεωφορείων σε ισχύ.
Αναγνωρίσεις – ισοτιμίες τίτλων εξωτερικού όπου χρειάζεται.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:59, σύμφωνα με την ηλεκτρονική υποβολή στην πλατφόρμα της ΟΣΥ.