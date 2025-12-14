Η επιδημία της γρίπης H3N2, που είναι γνωστή και ως «σούπερ γρίπη», προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Στη Βρετανία καταγράφεται αύξηση νοσηλειών κατά 56% μέσα σε μία εβδομάδα. Οι ευρωπαϊκές αρχές υγείας παρακολουθούν στενά την εξάπλωση, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για την ανθεκτικότητα του νέου στελέχους, το οποίο φαίνεται να παρακάμπτει την ανοσία και να έχει αυξημένο ρυθμό μετάδοσης. Η αύξηση των νοσηλειών στη Βρετανία είναι ενδεικτική, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) να καταγράφει 1.717 εισαγωγές ημερησίως – ποσοστό αυξημένο κατά 56% σε σχέση με πέρυσι. Η κατάσταση θυμίζει τις πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19, με τις Αρχές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού, ενώ ήδη επιστρέφουν οι συστάσεις για χρήση μάσκας σε σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού.

Αύξηση των περιστατικών

«Τα κρούσματα αυξάνονται και στην Ευρώπη, και είναι σημαντικό να παρακολουθούμε στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση των περιστατικών γρίπης, τα οποία αυτή τη στιγμή ταυτοποιούνται ως H3N2. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη» υπογραμμίζει ο Γιώργος Μαρίνος, αναπληρωτής καθηγητής Γενικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Γ. Μαρίνος υποστήριξε ότι τα συμπτώματα από τη «σούπερ γρίπη» εξελίσσονται γρήγορα, προκαλώντας υψηλό πυρετό, έντονη κόπωση, βήχα, καταρροή, μυϊκούς πόνους και διαρροϊκές διαταραχές. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν νήπια, ηλικιωμένους άνω των 65 ετών και εγκύους. Επίσης, άτομα με άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακά νοσήματα χρειάζονται ιδιαίτερη ιατρική παρακολούθηση.

Ο καθηγητής τονίζει τη σημασία της τήρησης απλών μέτρων, όπως το πλύσιμο χεριών και η χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού. «Τα εμβόλια που υπάρχουν για τη γρίπη φαίνεται ότι καλύπτουν και τη “σούπερ γρίπη” H3N2. Τα δεδομένα από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης είναι θετικά» καταλήγει ο Γ. Μαρίνος.