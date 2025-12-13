Την ώρα που ο Χακάν Φιντάν επιμένει να μιλάει για «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο και «σύνολο διαφορών» στο Αιγαίο, τα διπλωματικά επιτελεία των δύο χωρών βρίσκονται σε αναζήτηση ημερομηνιών για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα γίνει στην Αγκυρα. Οι πληροφορίες λένε πως για τη συνάντηση κορυφής του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν εξετάζονται ημερομηνίες εντός Φεβρουαρίου, ενώ δεν αποκλείεται η ημερομηνία να «κλειδώσει» άμεσα, μέσω κάποιας τηλεφωνικής επικοινωνίας του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Η συνάντηση των δύο υπουργών, άλλωστε, στη σύνοδο του ΟΑΣΕ στη Βιέννη ήταν αυτή που όρισε και το χρονικό παράθυρο που ανακοίνωσε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας προς το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Καμία αλλαγή για τους S-400

Σε άλλα νέα, ο αμερικανός πρεσβευτής στην Αγκυρα, Τομ Μπάρακ, επιχειρεί να «μαζέψει» τώρα την υπερβολική βεβαιότητα με την οποία τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο απόκτησης των F-35 από την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι διατηρεί τους ρωσικούς S-400. Εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Αμυνας επιβεβαίωσε, μεν, ότι συζητούν με την αμερικανική κυβέρνηση, αλλά «τίποτα δεν έχει αλλάξει» όσον αφορά την κατοχή των ρωσικών αντιαεροπορικών. Η Τουρκία θεωρεί ότι εφόσον οι S-400 δεν εντάσσονται στο νατοϊκό οπλοστάσιο δεν αποτελούν απειλή για τα αμερικανικά αεροσκάφη. Για την Ουάσιγκτον, από την άλλη, παραμένουν πρόβλημα εθνικής ασφάλειας.

Ο Πιερρακάκης και ο ανασχηματισμός

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Εurogroup έχει μπερδέψει κόσμο και κοσμάκη ως προς το τι σημαίνει για έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό. Ρώτησα κι ενημερώθηκα αρμοδίως, λοιπόν. Ο επικεφαλής του Εurogroup εκλέγεται με θητεία 2½ ετών, μεταξύ των υπουργών Οικονομικών που συμμετέχουν στο όργανο τη στιγμή της εκλογής του, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 14ου Πρωτοκόλλου της Συνθήκης της Λισαβόνας. Από πουθενά δεν προκύπτει νομικά (υπογραμμίστε το «νομικά») ότι πρέπει να είναι υπουργός σε όλη τη διάρκεια της θητείας του. Τυπικά μπορεί να ανασχηματιστεί ή και να μείνει εκτός κυβέρνησης και να παραμείνει επικεφαλής του Eurogroup, με άλλον υπουργό να εκπροσωπεί την Ελλάδα (οι θέσεις είναι διακριτές). Εάν, βέβαια, βρεθεί μέσα στα επόμενα 2½ χρόνια στην αντιπολίτευση θα είναι πολιτικά δύσκολο να παραμείνει, αλλά νομικά το πράγμα είναι καθαρό. Γι’ αυτό και το Eurogroup τα τελευταία 20 χρόνια είχε όλους κι όλους πέντε προέδρους (ο Πιερρακάκης είναι ο πέμπτος) παρότι έχουν αλλάξει ένα σωρό υπουργοί-μέλη του.

Τα παραδείγματα

Διά του λόγου το αληθές, έχω και παραδείγματα: Ο Γερούν Νταϊσελμπλούμ έπαψε να είναι υπουργός τον Οκτώβριο του 2017 αλλά ήταν πρόεδρος του Eurogroup ως τον Φεβρουάριο του 2018. Ο Πασκάλ Ντόναχιου είχε μεταπηδήσει από το υπουργείο Οικονομικών στο υπουργείο Δημοσίων Δαπανών αλλά ήταν πρόεδρος του Eurogroup, ενώ και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είχε πάψει από το 2009 να είναι υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, αλλά παρέμεινε πρόεδρος μέχρι το 2013. Αλλο το πολιτικό, άρα, κι άλλο το τι προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός.

Εξετάζεται και δεύτερο SAFE

Πριν ακόμη πάρει καλά καλά μπρος το πρόγραμμα αμυντικών δανείων SAFE, η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει και δεύτερη έκδοσή του. Η πρώτη ένδειξη ήρθε από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που σημείωσε ότι τα δάνεια που ζητήθηκαν από το αρχικό πρόγραμμα των 150 δισ. ευρώ ήταν συνολικού ύψους 190 δισ. ευρώ και ορισμένα κράτη-μέλη ζητούν ήδη κι ένα «SAFE 2». Το Reuters επιβεβαίωσε την αποκάλυψη, επικαλούμενο δύο ευρωπαίους αξιωματούχους που δήλωσαν ότι η Επιτροπή εξετάζει ενεργά την ιδέα, αν και είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς τι ποσά θα αφορά. Πριν ενθουσιαστούμε, πάντως, θα έλεγα να λύσουμε πρώτα τι θα γίνει με τις κατανομές του τρέχοντος προγράμματος…

«Καυτές πατάτες» και αιχμηρές ατάκες

Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κίνηση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικού διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ, Γιάννη Καββαδά, να πάει στην (κλειστή) συνάντηση του Κώστα Τσιάρα με τους βουλευτές της ΝΔ στην Πειραιώς, να τους ενημερώσει για τις αγροτικές ενισχύσεις. Το ίδιο σκηνικό είχε επαναληφθεί επίσης, όταν ο παραιτηθείς τότε CEO των ΕΛΤΑ, ο Γρηγόρης Σκλήκας, είχε εμφανιστεί σε σύσκεψη των βουλευτών της ΝΔ. Ειδικά στην περίπτωση του Καββαδά, όμως, που γίνεται εν τω μέσω των αγροτικών μπλόκων, αυτή η προνομιακή ενημέρωση των κυβερνητικών βουλευτών προκάλεσε θυμό, με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητάνε την παραίτησή του, τονίζοντας πως δεν στέλνει μήνυμα ανεξαρτησίας του Οργανισμού από το κόμμα.

Από τη μεριά του, πάντως, ούτε ο Καββαδάς πέρασε καλά στη συνεδρίαση με τους βουλευτές. Δεν είναι προσωπικό για τον Καββαδά, που κρατά την «καυτή πατάτα»… Είναι μια ουσιαστική αμφιβολία που διατυπώθηκε από «γαλάζιους» για το ξήλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, ειδικά τώρα που έχουν περάσει πάνω από τρεις μήνες και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μια υπόθεση απλή και χωρίς συνέπειες. Κι αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχει περάσει, μάλλον, κάτω από το ραντάρ… Απολύτως ενδεικτικά ήταν ορισμένα σχόλια. Ο Φάνης Παππάς είπε «οι έλεγχοι διασταύρωσης γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Ενώ ο Ανδρέας Κατσανιώτης σχολίασε πως «και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία». Απ’ ό,τι μου έλεγε, πάντως, κυβερνητικός βουλευτής, η πρώτη επαφή με τον Καββαδά ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τότε, όσοι παρακολουθούν το θέμα στενά, είχαν υποψιαστεί ότι η χρονιά δεν θα τελειώσει εύκολα. Το στέλεχος της ΑΑΔΕ, έχοντας αναλάβει μόνο δύο εβδομάδες στο νέο του πόστο, έδινε αόριστες απαντήσεις ενώ ο χρόνος ήδη μετρούσε αντίστροφα για να αρχίσουν οι καταβολές.

Απειλές

Τη συμπαράσταση της στήλης και των «ΝΕΩΝ» να στείλω στον συνάδελφο Πάσχο Μανδραβέλη, ο οποίος δέχτηκε απειλητικά μηνύματα, με αφορμή σχόλιά του για την κατάθεση του «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή. Κάποιος είχε, μάλιστα, την ανατριχιαστική έμπνευση να του πει ότι θα έχει «την τύχη του Καραϊβάζ».