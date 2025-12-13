«Γεια σου, Μπούτα, πατέρα μας εσύ! Γεια σου, Ρίζο Μαρούδα με τη σωστή γραμμή!». Η ομάδα των φοιτητών της ΚΝΕ και του ΜΑΣ κατεβαίνει από το λεωφορείο και προσεγγίζει οργανωμένα, και με ένα πανό ανά χείρας που γράφει «εργάτες – αγρότες – φοιτητές μια γροθιά», το μπλόκο με τα τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας. Ο ενθουσιασμός δίνει τη σειρά του στη σιωπή. Eνας αγροτοσυνδικαλιστής πλησιάζει τους νέους. «Καθίστε εδώ.

Σε λίγο έρχεται ο Βαγγέλης από την Καρδίτσα. Θα κάνει έναν σύντομο χαιρετισμό σε όλους και στη συνέχεια θα δοθεί συνέντευξη Tύπου στα κανάλια για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μας. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και όλα τα προβλήματα του αγροτικού τομέα».

Τα τρακτέρ στοιχισμένα σχεδόν το ένα πίσω από το άλλο, ορισμένα εξ αυτών αναμμένα, αγρότες σκαρφαλωμένοι πάνω τρώνε σάντουιτς ή σκρολάρουν στα κινητά τους ή φωναχτά με ντοπιολαλιές αναπαράγουν ειδήσεις από τα διάφορα sites. Δέκα λεπτά μετά, ένα μεγάλο αγροτικό αυτοκίνητο συνοδεία περίπου πέντε άλλων, φτάνει στο μπλόκο της Νίκαιας. «Eρχεται ο αρχηγός. Eρχεται ο στρατηγός. Eρχεται ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνουν μπλόκα μαζί με τον αείμνηστο Γιάννη Πατάκη. Ο Πατάκης πέθανε, αλλά ο Βαγγέλης Μπούτας ζει. Oπως ζουν οι αγώνες μας. Oπως ζει το κόμμα μας το εργατικό. Το ΚΚΕ!».

Ο ενθουσιώδης αγρότης με τον μπλε σκούφο και με εμφανή την κομματική προτίμηση έχει στραφεί προς τους νέους της ΚΝΕ προλογίζοντας την άφιξη του «στρατηγού» Βαγγέλη Μπούτα. Ναι, ζει ο μυθικός αγρότης. Ο άνθρωπος του ΚΚΕ στον Κάμπο. Ο στενός φίλος του Χαρίλαου Φλωράκη. Ο άνθρωπος που έχει διδάξει πώς γίνονται οι αγώνες και που πέρασε στην Ιστορία ήδη από τις μεγάλες κινητοποιήσεις του 1997, όταν ακόμα και η κυβέρνηση Σημίτη τρυπώντας τα λάστιχα των τρακτέρ δεν μπόρεσε να πτοήσει τον τότε μαζικό αγώνα τους. Το λαϊκό παιδί από τη Μητρόπολη Καρδίτσας που μπαίνει στα καφενεία και όλοι σηκώνονται πάνω. Ο άνθρωπος που με το Κόμμα συνόδεψε τον Χαρίλαο κλαίγοντας στην τελευταία κατοικία του στο Παλιοζογλόπι και που παραφυλάει συχνά μην πειράξουν τον τάφο του καπετάνιου Γιώτη.

Ο Μπούτας κατεβαίνει από το αυτοκίνητο. Μια βαριά κάπα περασμένη πάνω στους ώμους και μια γκλίτσα που υποβαστάζει τον αρχηγό. Με αργά βήματα πλησιάζει ένα τρακτέρ. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες κάνουν κύκλο γύρω του. Σκαρφαλώνει με αργές προσεκτικές κινήσεις και πιάνει την ντουντούκα φέρνοντάς τη στο στόμα του. Δεν είναι τώρα ένας απλός αγρότης. Δεν είναι ένας απλός κόκκινος συνδικαλιστής. Είναι ο αρχηγός της φυλής. Ο αρχι-ινδιάνος που ακούνε όλοι. Αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι θυμωμένοι με τον Μητσοτάκη.

Σκέφτονται να καταλάβουν αεροδρόμια. Να πάνε στην Αθήνα. Να μπλοκάρουν το κέντρο της πρωτεύουσας μέχρι να ακουστούν δυνατά. ΟΠΕΚΕΠΕ και Ferrari. Οι προκλήσεις στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Οι ενισχύσεις που δεν δίνονται στην ώρα τους. Οι αποζημιώσεις που καθυστερούν από τον καταστροφικό «Ντάνιελ». Η ευλογιά των αιγοπροβάτων και η θανάτωση των ζώων. Ελεος. Δεν πάει άλλο, λένε.

«Θα το πάμε μέχρι τέλους. Κόκκινοι, πράσινοι, γαλάζιοι. Εδώ δεν έχει προτίμηση. Είμαστε όλοι μαζί και έχουμε πλάι μας τον λαό». Ο Μπούτας, με δυο λόγια, δίνει το στίγμα. Ετσι έχει μάθει. Οχι φλυαρίες. Λαϊκή σοφία και αιχμές.

Μια είδηση από την Αθήνα λέει πως υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παρακώληση συγκοινωνιών από τους αγρότες. Το πράγμα σκληραίνει. Οι Κρητικοί πήραν στο κυνήγι τα ΜΑΤ, αλλά οι εικόνες δεν άρεσαν σε όλους. Βασικό θέμα των αγροτών είναι να έχουν με το μέρος τους τον κόσμο. Το ΚΚΕ πρώτο έβγαλε ανακοίνωση. «Να μην τολμήσουν να προβούν σε προσαγωγές και συλλήψεις, όπως αφήνει να εννοηθεί ο εισαγγελέας, να παύσουν εδώ και τώρα οι διώξεις που έχουν γίνει σε αγωνιζόμενους αγρότες των μπλόκων», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα. Ο Μπούτας παραμένει στο τρακτέρ. «Βαγγέλη, πόσο θα το πάμε; Δεν έχουμε και αντοχές».

Ο νέος αγρότης από τη Λάρισα, με διδακτορικό στη Ζωική Ανάπτυξη και startup στον Κάμπο με βιολογικά λιπάσματα, θέτει ερωτήματα που και άλλοι έχουν, κυρίως οι νεότεροι. «Τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα πιέσουμε. Είναι θέμα βιωσιμότητας, συνάδελφε. Δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Μόνον αγώνα και μπλόκα. Και δεν θα σκύψουμε στον κοινωνικό αυτοματισμό της κυβέρνησης». Ο Μπούτας απαντάει αμέσως στον τριανταπεντάρη, ενώ οι συγκεντρωμένοι ξεσπούν σε χειροκροτήματα και συνθήματα. Τρεις κτηνοτρόφοι από την Αγιά πιάνουν ένα καζάνι με γάλα και αρχίζουν να το χύνουν στο κράσπεδο. «Μη!!! Μην το κάνετε αυτό, συνάδελφοι. Δεν είναι εικόνα αυτή. Πηγαίντε το γάλα σε φτωχές οικογένειες της Καρδίτσας καλύτερα, στον Βλοχό». Ο Μπούτας έχει αφήσει τον τηλεβόα και με δυνατή φωνή απευθύνεται στους ακτιβιστές του γάλακτος.

Σε λίγο θα γίνει η Πανελλαδική Συνάντηση των Μπλόκων στον κόμβο της Νίκαιας. Εχουν αρχίσει να έρχονται αντιπροσωπείες και να πίνουν ζεστό τσάι κάτω από τις τέντες. Τα ΜΑΤ διακριτικά καιροφυλακτούν στις δύο πλευρές του δρόμου. Και τα κανάλια. Το ψιλόβροχο δυναμώνει και αναγκάζει τους συγκεντρωμένους να μαζεύονται στις θεόρατες σκηνές που μοιάζουν με μικρά θερμοκήπια θυμού. Ο Μπούτας κινείται εντός μιας σκηνής με μια ομάδα κόκκινων συνδικαλιστών. «Το 2016 πήγαμε με τα τρακτέρ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζουν τώρα πως δεν θα το κάνουμε;», λέει με νόημα στους παρισταμένους, ενώ έξω έχει αρχίσει να ρίχνει καρέκλες.