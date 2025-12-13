Εξτρα παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο να ενισχυθεί ουσιαστικά η προσφορά ακινήτων στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξαγγελίες δεν θα περιοριστούν στο νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με επιδότηση που φτάνει έως και 90% αλλά σε νέα μέτρα που στοχεύουν στην ενεργοποίηση των ιδιοκτητών, ώστε να ανακαινίσουν και να ρίξουν στην αγορά κατοικίες οι οποίες σήμερα είναι κλειστές και ανεκμετάλλευτες.

Στο κυβερνητικό ραντάρ βρίσκονται και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εκτός από τις τρεις ζώνες στο κέντρο της Αθήνας, όπου απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο μικροσκόπιο έχουν μπει και νέες περιοχές όπου η πίεση στην αγορά εντείνεται.

Ο προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος συζητείται στην Ολομέλεια και ψηφίζεται την ερχόμενη Τρίτη, ενσωματώνει νέα μέτρα στήριξης και μόνιμες φοροελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ. Για άλλη μια φορά, βασίζεται σε σημαντική αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2%, ένα στοίχημα καθώς το επόμενο έτος λήγει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ετσι, προκύπτει και η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, ο οποίος όμως προσγειώνεται το 2027, χωρίς τους πόρους του ΤΑΑ, στο 1,7%.

Σε ονομαστικούς όρους οι επενδύσεις θα ανέλθουν το 2026 σε ποσοστό 17,7% του ΑΕΠ, έναντι 21% στην ΕΕ, μειώνοντας το επενδυτικό κενό. Το επόμενο έτος, το ονομαστικό ΑΕΠ θα είναι 260 δισ. ευρώ ενώ σημαντικά αυξάνονται και οι δαπάνες. Οι καθαρές, εθνικά χρηματοδοτούμενες, πρωτογενείς δαπάνες που μετράει η ΕΕ αυξάνονται 5,7% με τις δαπάνες γενικής κυβέρνησης να φτάνουν συνολικά σχεδόν στα 130 δισ. ευρώ, δηλαδή αντιστοιχούν περίπου στο 50% του ΑΕΠ. Μόνο η συνταξιοδοτική δαπάνη ανέρχεται σε 35,6 δισ. ευρώ, ενώ οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι 24-25 δισ. ευρώ.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,6% το 2025 και 2,2% το 2026, υψηλότερος από το αντίστοιχο 2,1% και 1,9% της ευρωζώνης.

Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να φτάσει φέτος το 3,7% του ΑΕΠ και το 2026 το 2,8% του ΑΕΠ. Το χρέος προβλέπεται να μειωθεί από 145,9% το 2025 σε 138,2% το 2026 και στο 119% του ΑΕΠ το 2029.

Οι νέες ρυθμίσεις

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν από το 2026 περιλαμβάνουν μία σειρά από φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις. Οι κυριότερες από αυτές προβλέπουν: