Για τη μεθεπόμενη Δευτέρα (22 Δεκεμβρίου) «κλείδωσε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυθημερόν επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και στη Δυτική Οχθη, στη Ραμάλα, για συζήτηση με τον παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς. Η συγκυρία είναι κρίσιμη, όχι μόνο με δεδομένη την εύθραυστη συμφωνία ειρήνης όπως έχει υπογραφεί με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επιπλέον γιατί η Αθήνα ρίχνει βάρος στα σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, διεκδικώντας κομβικό ρόλο. Οι πληροφορίες λένε ότι οργανώνεται για τις 22 Δεκεμβρίου Τριμερής Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου – συνεπώς στην Ιερουσαλήμ θα βρεθεί και ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Προ ημερών ο Μητσοτάκης συζητώντας με τον εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα» Γιάννη Πρετεντέρη, στο συνέδριο «Athens Policy Dialogues», έλεγε ότι η «στρατηγική σχέση» Ελλάδας – Ισραήλ «έχει ριζώσει» και έχει αποκτήσει περιεχόμενο «και αυτοτελώς, αλλά και στα πλαίσια πολυμερών σχημάτων, όπως το 3+1» – σχήμα στο οποίο έχει πλέον στρέψει την προσοχή και η Ουάσιγκτον. Αλλη μία διάσταση της επικείμενης Τριμερούς είναι και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Νέος κύκλος για το Κυπριακό

Την τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό είχαμε χθες στη Λευκωσία. Κι αν αναλογιστούμε τι έχει προηγηθεί τα τελευταία χρόνια, η κοινή συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων με την απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ ήταν, από μόνη της, επιτυχία. Οχι μόνο γιατί δεν είχε γίνει τέτοια συνάντηση εδώ και έξι χρόνια, αλλά και γιατί όλες οι άλλες συναντήσεις που γίνονταν οδηγούσαν στο ίδιο αδιέξοδο: τον Ερσίν Τατάρ. Παρά τις όποιες αρνητικές έως και προκλητικές δηλώσεις που είχε κάνει ως τώρα ο νέος τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, η χθεσινή συνάντησή του με τον Χριστοδουλίδη κύλησε πολύ ομαλά και το κλίμα μεταξύ τους ήταν, κατά κοινή ομολογία, πολύ καλό.

Χαμηλά η μπάλα

Στη Λευκωσία, παρά τις θετικές διαθέσεις, υπάρχει περισσότερο στάση αναμονής, παρά ευφορίας, απλώς και μόνο για το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της συνάντησης αφορά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και όχι την ουσία του Κυπριακού. Και κανείς δεν ανέμενε ότι ο Ερχιουρμάν θα επεδείκνυε αρνητική στάση. Η συνέχεια θα φανεί παρακάτω, μαζί με τις προθέσεις όλων. Νωρίτερα, πάντως, ο Χριστοδουλίδης επικοινώνησε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συντονιστούν για τις εξελίξεις.

Μια παραίτηση που διαψεύστηκε

Η αρχική απόρριψη από την Κομισιόν του επενδυτικού σχεδίου που κατέθεσε η Ελλάδα για χρηματοδότηση από το SAFE προκάλεσε αντιδράσεις και αναταραχές στο ελληνικό «Πεντάγωνο». Με πολλούς παράγοντες να αναζητούν το ποιος έχει την ευθύνη της κατάρτισης του σχεδίου αλλά και της διαρροής της επιστολής με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές Αρχές να διορθώσουν τον φάκελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνέπεια του κλίματος αυτού ήταν η υποβολή παραίτησης του προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), του ναυάρχου Παναγιώτη Λυμπέρη. Η παραίτηση υπεβλήθη με την αιτιολογία των «προσωπικών λόγων», ωστόσο ήταν αποτέλεσμα του blame game που προκλήθηκε για τους χειρισμούς του SAFE. Η οποία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έγινε δεκτή. Εξού και η απάντηση από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας είναι ότι δεν υπάρχει παραίτηση του προέδρου του ΕΛΚΑΚ και ότι τέτοιο θέμα δεν τίθεται.

Η Κοβέσι «καρφώνει» την Κομισιόν

Την Κομισιόν υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ως υπεύθυνη να εξετάσει κατά πόσο μπορούσε να ασκήσει διώξεις σε πολιτικά πρόσωπα για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της EPPO αποκάλυψε στην ιστοσελίδα Euractiv ότι η Λάουρα Κοβέσι «είχε επικοινωνήσει με τον τότε επίτροπο Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς, τον Ιανουάριο του 2024, καλώντας την Κομισιόν να αναλάβει δράση κατά του καθεστώτος ασυλίας (σ.σ.: του νόμου περί ευθύνης υπουργών) της Ελλάδας». Η επικοινωνία αφορούσε το κατά πόσο είναι συμβατό το άρθρο 86 του Συντάγματος, περί ευθύνης υπουργών, με το ευρωπαϊκό δίκαιο, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διαμαρτυρηθεί δημόσια, διά της επικεφαλής της Λάουρα Κοβέσι, που είχε πει ευθέως ότι αποτελεί εμπόδιο στην έρευνά της για υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα μας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επίτροπος Ρέιντερς απάντησε στην EPPO έναν μήνα αργότερα, αλλά, σύμφωνα με πρόσωπο με πρόσβαση στην αλληλογραφία, αναγνώρισε απλώς ότι «έλαβε γνώση», χωρίς να κάνει περαιτέρω βήματα. Το δημοσίευμα του Euractiv, μαζί με την απάντηση του εκπροσώπου, ήρθε μετά την κοινή παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού και του Νικόλα Φαραντούρη σε εκδήλωση στην Ευρωβουλή, όπου κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν να εφαρμόσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και την αρχή της υπεροχής και της ισονομίας.