Το πώς αλλάζουν οι ομάδες στο μπάσκετ, ασφαλώς και δεν έχει προηγούμενο. Ακόμη σωστότερα, το πώς μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα τους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Κι αυτό γιατί μεταγραφές επιτρέπονται κατά το μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής περιόδου, οι ποιοτικοί παίκτες έχουν σημαντική επιρροή καθόσον βρίσκουν άμεσα θέση στην πεντάδα και με ελάχιστες κινήσεις έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συμβαίνει βέβαια και σε άλλα αθλήματα, ας πούμε στο βόλεϊ. Οχι όμως στο ποδόσφαιρο κι αυτό γιατί εκεί είναι συγκεκριμένη η μεταγραφική περίοδος.

Το ερώτημα, όμως, έρχεται άμεσα: πόσο «δίκαιο» είναι αυτό; Πόσο σωστό είναι να μεταβάλλονται με τέτοια ευκολία οι ισορροπίες ανάμεσα σε ομάδες; Με απλά λόγια, το ίδιο είναι να αντιμετωπίσει κάποιος ένα σύνολο «στα κάτω του» και το ίδιο όταν αυτό έχει βρει ρυθμό και απέκτησε δυνατά ξίφη για τη φαρέτρα του;

Φυσικά το μυαλό πάει στον ΠΑΟΚ και τη μετάλλαξή του, αυτή που βρίσκεται προ των πυλών. Καλοδεχούμενη ασφαλώς η ποιοτική αναβάθμιση του πρωταθλήματος, ειδικά όταν αποκτήσει ξανά οντότητα μια ομάδα που έχει στο παλμαρέ της κατακτήσεις τίτλων, εντός και εκτός συνόρων. Ηδη, η πλευρά Μυστακίδη υπόσχεται πολλά, υπέγραψε ο Ταϊρί, έρχεται ο Αλεν και προ των πυλών είναι ο Μπέβερλι. Το μπάσκετ τα επιτρέπει όλα αυτά – ας πούμε πως είναι μέσα στο παιχνίδι. Με τρεις δυνατές μεταγραφές, ο Δικέφαλος πατά το κουμπί του ενθουσιασμού και δεν αποκλείεται να διεκδικήσει κάτι που δεν φανταζόταν στην αρχή της περιόδου. Ισως κάτι πολύ ανώτερο σε σχέση με το ικανοποιητικό πλασάρισμα που έμοιαζε ως ο βασικός στόχος. Kαι αυτό δεν σχετίζεται με το αδιαμφισβήτητο της μεταβολής συσχετισμών ένεκα ξαφνικών μεταγραφών που παρατηρείται κυρίως στο παρκέ του μπάσκετ.

Υπάρχει, ωστόσο, ακόμη μια προσθήκη: αυτή του Μόρις στον Ολυμπιακό. Πρόκειται για καθαρόαιμο «άσο», ικανό όχι να τραβήξει σκορ αλλά να απλώσει το παιχνίδι των Ερυθρόλευκων, να το ηρεμήσει και να μοιράσει σωστές πάσες στους σουτέρ της ομάδας. Και κάπου εδώ μπαίνει ακόμη ένα στοίχημα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Το καλοκαίρι επέλεξε να αναμένει τον Εβανς και όχι να πάρει έναν γκαρντ με έφεση να σημειώνει πόντους. Πόνταρε στον Νιλικίνα επειδή παίζει άμυνα. Δεν του ήρθαν τα πράγματα όπως τα περίμενε. Τώρα, ζητεί ο Μόρις να οργανώσει σωστά την επίθεση και ευελπιστεί πως τα καλάθια θα έρθουν από τα αστέρια του Ολυμπιακού, αυτά που θα οδηγούνται από παίκτη με ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις στα πλέον κρίσιμα σημεία ενός ματς.

Ολα, ασφαλώς, στο γήπεδο θα φανούν. Τι έγινε και τι δεν έγινε.