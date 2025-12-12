Κάθε Δεκέμβρη οι δρόμοι, τα καταστήματα και τα σπίτια πλημμυρίζουν γνώριμες μελωδίες που υπόσχονται να μας βάλουν στο πνεύμα των γιορτών. Ωστόσο, όσο κι αν η μουσική των Χριστουγέννων μοιάζει αναπόσπαστο κομμάτι της μαγείας τους, υπάρχουν κι εκείνα τα τραγούδια που καταφέρνουν να εκνευρίζουν τον κόσμο με την υπερβολική επανάληψή ή τον ιδιότροπο ρυθμό τους. Αυτά κατέγραψε ο ιστότοπος FinanceBuzz μελετώντας δεδομένα από το Google Trends και τις απαντήσεις 1.250 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια λίστα με τα δέκα πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Στην κορυφή βρίσκεται το «All I want from Christmas is you». Το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ που πρωτοκυκλοφόρησε το 1994 έχει καταφέρει να γίνει μέσα σε δύο δεκαετίες το απόλυτο soundtrack των Χριστουγέννων. Με όχημα στην αρχή τα ψηφιακά downloads και πλέον το streaming, κάθε χρόνο τέτοια εποχή ανεβαίνει στα charts. Είναι χαρακτηριστικό πως αυτή την εβδομάδα η Μαράια Κάρεϊ έγινε η πρώτη τραγουδίστρια στην ιστορία που συμπλήρωσε 98 εβδομάδες στο Νο 1 του αμερικανικού Hot 100. Η επιτυχία του τραγουδιού είναι τέτοια που μόνο από τα δικαιώματα αναπαραγωγής του εξασφαλίζει κάθε χρόνο στην ερμηνεύτριά του έσοδα 3 εκατ. δολαρίων, αυξάνοντας συνολικά την περιουσία της κατά 540 εκατ. δολάρια. Με τόσα χρήματα, η αντιπάθεια κάποιων για το χιτ της περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το «The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)». Οι τσιριχτές φωνές των «τρωκτικών» Alvin and the Chipmunks που ηχογράφησε ο Ντέιβιντ Σεβίλ το 1958, κερδίζοντας τρία βραβεία Grammy, μάλλον σήμερα κουράζουν τους ακροατές. Ακολουθούν το ισπανοαγγλικό «Feliz Navidad» του Χοσέ Φελισιάνο και το κλασικό «A holly Jolly Christmas» του Μπερλ Ιβς. Πέμπτο πιο ενοχλητικό τραγούδι είναι σε διαφορετικές παραλλαγές το «Baby it’s cold outside» του Φρανκ Λόσερ που έγινε γνωστό μέσα από την ταινία «Η κόρη του Ποσειδώνα» του 1949. Η έκτη θέση ανήκει στο «Deck the halls», με παραδοσιακές ουαλικές μελωδίες και προέλευση από τον 16ο αιώνα, και η έβδομη στο «Happy Xmas (War Is Over)» των Τζον Λένον και Γιόκο Ονο. Το μήνυμα ειρήνης που φέρει δεν αλλάζει την άποψη για το single που κυκλοφόρησαν οι δυο τους το 1971 με την Κοινοτική Χορωδία του Χάρλεμ. To ομώνυμο soundtrack της ταινίας «White Christmas» του 1954 δείχνει νοσταλγικό αλλά όχι τόσο που να ξεφύγει από την όγδοη θέση της λίστας. Λίγο πιο κάτω, βρίσκεται ένα άλλο Σκαθάρι, ο Πολ Μακάρτνεϊ με το «Wonderful Christmastime» και τους ήχους από συνθεσάιζερ του 1980. Τη λίστα ολοκληρώνει το «Do you hear what I hear» που αφηγείται ελεύθερα την ιστορία της Γέννησης του Χριστού και γράφτηκε από τους Νοέλ Ρέγκνεϊ και Γκλόρια Σέιν ως έκκληση για ειρήνη στην κρίση της Κούβας το 1962.