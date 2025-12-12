Το πράσινο φως για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια Πελοπόννησος», που αφορά μια θαλάσσια περιοχή συνολικής έκτασης 7.974 τετραγωνικών χιλιομέτρων, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι διαδικασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και μένει πλέον η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της σύμβασης Chevron – HelleniqEnergy, που κατατέθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα. Στόχος, όπως έχει δηλώσει και ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, είναι εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός του Ιανουαρίου η σύμβαση να πάει στη Βουλή και να ανοίξει ο δρόμος ώστε μέσα στο νέο έτος να ξεκινήσουν οι πρώτες σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες από την κοινοπραξία Chevron – HelleniqEnergy.

Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε δεν χρειάζεται επί της παρούσης διαφοροποιήσεις για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, και αυτό καθώς είναι ευθυγραμμισμένο με τις δεσμεύσεις και στοχεύσεις προστασίας του περιβάλλοντος σε στρατηγικό επίπεδο, όπως αυτές αναγνωρίστηκαν στη Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ-Υ-ΝΠ) και ελήφθησαν υπόψη στη διαμόρφωση του προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι περιβαλλοντικοί όροι αφορούν τις φάσεις της έρευνας, της ανάπτυξης και παραγωγής, και της αποξήλωσης – αποσυναρμολόγησης εγκαταστάσεων, καθώς και αποκατάστασης της περιοχής.

Ειδικότερα στη φάση της έρευνας (exploration) προβλέπεται ότι εξετάζονται οι «ελπιδοφόρες» περιοχές, αρχικά με γεωφυσικές διασκοπήσεις του πυθμένα, κυρίως «σεισμικές», προκειμένου να εντοπιστούν κατάλληλες τεκτονικές ή και στρωματογραφικές δομές στο υπέδαφος, που μπορεί να έχουν λειτουργήσει ως «παγίδες» υγρών και αερίων υδρογονανθράκων. Στους στόχους είναι μία ή περισσότερες ερευνητικές γεωτρήσεις. Σε περίπτωση ανεύρεσης υδρογονανθράκων, με βάση τα δεδομένα της διάτρησης και των δοκιμών παραγωγής προσδιορίζονται οι παραγωγικές ζώνες και τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα κάθε πεδίου.

Μάλιστα στην περίπτωση μη εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων προβλέπεται ότι δεν θα υλοποιηθεί η επόμενη φάση της ανάπτυξης. Στη φάση της ανάπτυξης και παραγωγής (development and production) προβλέπεται η διεξαγωγή εξόρυξης υδρογονανθράκων με αξιοποίηση των γεωτρήσεων του προηγούμενου σταδίου ή την όρυξη νέων, καθώς και η κατεργασία, η αποθήκευση και η μεταφορά αυτών και των παραπροϊόντων τους σε εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω διάθεση. Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται η υλοποίηση όλης της απαραίτητης υποδομής, όπως εγκαταστάσεις κατεργασίας, προσωρινής αποθήκευσης και φόρτωσης, δίκτυο αγωγών μεταφοράς. Η κατεργασία των εξορυσσόμενων υδρογονανθράκων προκειμένου να καταστούν εμπορεύσιμοι δεν περιλαμβάνει ωστόσο τη διύλιση. Τέλος, η φάση της αποξήλωσης – αποσυναρμολόγησης εγκαταστάσεων και αποκατάστασης περιοχής (decommissioning and rehabilitation) μετά την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης ενός πεδίου υδρογονανθράκων αφορά τη σφράγιση των σωληνώσεων όλων των ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων, την αποσυναρμολόγηση και την απομάκρυνση όλων των επιφανειακών εγκαταστάσεων και των υποδομών παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς, και την αποκατάσταση της περιοχής.

Οπως προβλέπει η απόφαση, όλα τα στάδια των ερευνών και όλες οι εργασίες των σεισμικών και γεωφυσικών ερευνών θα συνοδεύονται από μια διακριτή Μονάδα Περιβάλλοντος, η οποία θα οργανωθεί και θα λειτουργεί με αποκλειστική ευθύνη του φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της περιοχής.