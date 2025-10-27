«Τις υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις κοινοπραξίες των ομίλων Chevron και Helleniq Energy ως προτιμητέους επενδυτές για τις έρευνες εντοπισμού υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στέφανος Παπασταύρου», όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την υπογραφή των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης, οι οποίες θα αποσταλούν στη συνέχεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Μετά την έγκρισή τους, θα ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης και η κύρωσή τους από τη Βουλή.

Εκτιμάται ότι οι σεισμικές έρευνες θα ξεκινήσουν εντός του 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εθνική ενεργειακή στρατηγική.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η επιβεβαίωση κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα καταστήσει την Ελλάδα εναλλακτικό ενεργειακό τροφοδότη και θα ενισχύσει περαιτέρω τον γεωστρατηγικό της ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.