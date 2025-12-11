Η αποστολή του στην παγωμένη Αστάνα; Λιτή και κατανοητή. Να πάρει ο Ολυμπιακός ό,τι του αξίζει στο φετινό Champions League. Τίποτα λιγότερο. Στην προκειμένη περίπτωση: Τη νίκη που τον κράτησε ζωντανό στο παιχνίδι της πρόκρισης στα playoffs. Και όσο για τον τρόπο; Και αυτός συγκεκριμένος. Με μια ακόμη εφαρμογή Mendiball. Παίζοντας το δικό του ποδόσφαιρο. Επιβεβαιώθηκε και αυτό. Με αποδείξεις: 20 «τελικές», 2.28 (σ.σ. αναμενόμενα γκολ) XG, 3 δοκάρια, 2-3 μεγάλες ευκαιρίες που αναβάθμισαν σε MVP την εμφάνιση του πορτιέρο της Καϊράτ, Τεμιρλάν Αναμπέρκοφ.

Μια σχεδόν τέλεια βραδιά για τους νταμπλούχους που έπρεπε να φτάσουν στο πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου για να απολαύσουν τα προνόμια του ιδρώτα τους. Μια νίκη-κλειδί, απευθείας από το βασικό τους ποδοσφαιρικό στυλ. Αυτό που χάθηκε στο 90+3΄ με αντίπαλο την PSV Αϊντχόφεν στο Φάληρο. Που άφησε «λευκό» το μονότερμα με την Πάφο στην πρεμιέρα (17-6 τελικές). Που «έντυσε» μόνο με εντυπώσεις την υπερπροσπάθεια στο Λονδίνο κόντρα στην Αρσεναλ και στο «Γ. Καραϊσκάκης» με κοτζάμ Ρεάλ Μαδρίτης. Που άφησε την «απορία» στο «Μονζουίκ» για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν στην εξίσωση δεν εμπλέκονταν και εκείνος ο ελβετός «χασάπης» με τη σφυρίχτρα (Ουρς Σνάιντερ).

Mendiball

Θα ήταν άδικο να έκλεινε η πόρτα της πρόκρισης για τον Ολυμπιακό. Για το επίπεδο ποδοσφαίρου που έχουν καταθέσει οι νταμπλούχοι κάτω από τα άστρα σε αυτές τις 6 αγωνιστικές της league phase. Ενα γκρουπ που έχει δώσει τα μισά παιχνίδια του κόντρα σε Αρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αλλά αυτό δεν το πτόησε ώστε να τρέχει ένα απίθανο ρεκόρ (του) δεκαετίας. Εχει 87 τελικές σε 6 ματς ο Ολυμπιακός. Εκτελεί δηλαδή ως εδώ 14,5 ανά παιχνίδι. Δέκατος στη λίστα της διοργάνωσης: 17 με την Πάφο, 11 με την Αρσεναλ, 17 με την PSV, 18 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και 20 προχθές. Μόνο με την Μπάρτσα έμεινε στα ρηχά (4 τελικές) αλλά πάνω που μείωσε σε 1-2 και απέκτησε momentum «καθάρισε» ο Σνάιντερ με την αποβολή-εφεύρεση του Σαντιάγκο Εσε στο 57΄ του Μονζουίκ.

Καλύτερος της 10ετίας

Εχει πέντε παρουσίες στο κυρίως μενού του Champions League ο Ολυμπιακός την τελευταία 10ετία. Ολες οι προηγούμενες στους ομίλους και τα έξι ματς της διοργάνωσης. Τη σεζόν 2016-17 οι τελικές του ήταν 9,1 ανά ματς (55), την αμέσως επόμενη 7,8 (47). Με τον Πέδρο Μαρτίνς τη χρονιά 2019-20 ήταν 13 (78) και την επόμενη μόλις 9 (45). Το φετινό 14,5 δεν έχει προηγούμενο. Και υπό νορμάλ συνθήκες δεν θα είχε και τους Ερυθρόλευκους εκτός από το top 24 ως εδώ. Ας όψεται η αστοχία τους. Το γεγονός ότι έχουν μόλις 6 γκολ σε 87 τελικές (1 κάθε 14,5 τελικές), 6 γκολ για 4 δοκάρια (!) και 13 κλασικές ευκαιρίες σύμφωνα με την επίσημη στατιστική της UEFA. Και θα είναι κρίμα να το πληρώσει τοις μετρητοίς αυτό το φετινό. Διότι με 6-13 γκολ άρα -7 στο goal average ως βάση δύο στροφές πριν από το φινάλε, θα είναι δύσκολο να κυριαρχήσει σε οποιαδήποτε ισοβαθμία.

Οι δύο δρόμοι

Δίνουν οι προσομοιώσεις ως δεδομένο ότι οι 11 βαθμοί οδηγούν στα playoffs: Κατά 99,8% σύμφωνα με το football Meets Data. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός νικήσει τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο (20/1, 22:00) και τον Αγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00) τότε θα είναι στο top 24. Ο αλγόριθμος όμως λέει ότι κατά 44,7% μπορεί να δώσουν πρόκριση και οι 9 βαθμοί, η μια νίκη μια ισοπαλία για τους Πειραιώτες. Σε αυτό το πεδίο λοιπόν το goal average μοιάζει προκαταβολικά μπελάς. Χάθηκαν ευκαιρίες προχθές στην Αστάνα με την Καϊράτ. Θα μπορούσε εύκολα ο Ολυμπιακός με ένα μεγάλο σκορ να έχει «ρεφάρει» σημαντικό το μείον που του έχει προκαλέσει ως επί το πλείστον το 1-6 από την Μπαρτσελόνα.

Το 1 κάθε 27 τελικές

Επί της ουσίας είναι από δύο διαφορετικά ράφια τα ματς της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στη διοργάνωση. Με Αρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ από τη μια με Πάφο, PSV και Καϊράτ από την άλλη. Ανεξαρτήτως σεναρίου κάθε παρτίδας στο πρώτο τρίγωνο το επιμέρους σκορ είναι 4-12 γκολ και στο άλλο τρίγωνο 2-1 γκολ. Από το πρώτο τρίγωνο ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι. Και από το δεύτερο όμως, από το μοναδικό γκολ που δέχτηκε (από τον Ρικάρντο Πέπι στο 90+3΄ με την PSV) έχουν χαθεί τέσσερις βαθμοί! Στο πρώτο τρίγωνο ο Ολυμπιακός έβαλε 4 γκολ σε 33 τελικές (1 κάθε 8,2). Στο δεύτερο 2 γκολ σε 54 τελικές (1 κάθε 27 τελικές!!!) και είχε και τα 4 δοκάρια (του). Αν αποκλειστεί είναι δεδομένο ότι το δεύτερο τρίγωνο, οι 5/9 βαθμοί θα του έχουν κάνει τη ζημιά.

Τον Γενάρη

Η κουβέντα όμως δεν είναι του αποκλεισμού. Είναι της πρόκρισης. Και έρχεται πια μαζί με εκείνη τη ζεστασιά της βεβαιότητας πως «όλα μπορεί να συμβούν». Η Λεβερκούζεν είναι καταπληκτική ομάδα και ήδη φέτος νίκησε εκτός έδρας Μπενφίκα και Μάντσεστερ Σίτι. Για τον Ολυμπιακό όμως είναι προνόμιο ότι την αντιμετωπίζει σε έναν «τελικό» στην έδρα του. Και για να περάσεις στο top 24 δεν γίνεται να μην πετύχεις μια νίκη στην έδρα σου. Αρα… ραντεβού τον Γενάρη.

Το δώρο (και η αποθέωση) του Μεντιλίμπαρ

Με σχεδόν τρεις ώρες καθυστέρηση αναχώρησε ο Ολυμπιακός από την Αστάνα για την Ελλάδα (είχαν πιάσει πάγο ως και τα φτερά του αεροπλάνου). Και έφτασε το τσάρτερ των νταμπλούχων στο Ελ. Βενιζέλος μετά τις έξι και μισή το πρωί της Τετάρτης κάνοντας τη διαδικασία σχεδόν εξουθενωτική. Το κατάλαβε πρώτος από όλους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όλο αυτό. Συνυπολόγισε και ότι το πούλμαν της ομάδας δεν θα έφτανε νωρίτερα από τις οκτώ το πρωί στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη. Και το μετέτρεψε σε κανονικό δώρο για τους ποδοσφαιριστές του. Εν πτήσει τους ανακοίνωσε ο Βάσκος ότι η Τετάρτη προστίθεται στο ρεπό τους. Ηταν γνωστό από τις αρχές της εβδομάδας ότι το ρεπό θα ήταν Πέμπτη. Το έκανε Τετάρτη – Πέμπτη ο κόουτς γνωρίζοντας την αποθέωση.

Απαραίτητη σημείωση: στα έως τώρα ταξίδια του ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη συνήθιζε να κάνει το πρόγραμμα αποκατάστασης της επόμενης ημέρας στο εξωτερικό. Ετσι έκανε και στο Λονδίνο με την Αρσεναλ και στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα. Γινόταν πρωί η προπόνηση και το αεροπλάνο της επιστροφής έφτανε απόγευμα στον προορισμό του. Η Αστάνα δεν προσφερόταν για μια τέτοια επιλογή. Αρα έτσι προέκυψε το «έξτρα» ρεπό. Θυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι την Κυριακή το βράδυ (20.00) αντιμετωπίζουν τον Αρη στη Θεσσαλονίκη για τη 14η αγωνιστική.