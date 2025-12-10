Το απόλυτο των νικών στην Water polo League Γυναικών συνέχισε ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε στο ντέρμπι του ΝΟ Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο του Λαιμού για τη 12η αγωνιστική. Οι ερυθρόλευκες έκαναν το «12×12» στο εγχώριο πρωτάθλημα και εδραιώθηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με +6 από τον ΝΟΒ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά και από το αποψινό «διπλό», οι παίκτριες του πειραϊκού συλλόγου συνεχίζουν αήττητες σε όλες τις διοργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν «μουδιασμένα» το ματς με αρκετές χαμένες επιθέσεις στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η Ξενάκη άνοιξε το σκορ για τη Βουλιαγμένη, καθώς ευστόχησε σε σουτ με παίκτρια παραπάνω και «έγραψε» το 1-0. Η «απάντηση» του Ολυμπιακού, δεν άργησε. Η Σιούτη πέτυχε ένα τρομερό σουτ από την περιφέρεια για το 1-1.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν δυνατές «μάχες» και η Ξενάκη με δεύτερο της τέρμα στο ματς, έβαλε ξανά μπροστά τον ΝΟΒ για το 2-1. Η Τζούστρα διεύρυνε το προβάδισμα της Βουλιαγμένης για το 3-1 και το πρώτο οκτάλεπτο έληξε με το γκολ της Άντριους, η οποία μείωσε για τις ερυθρόλευκες σε 3-2.

Το δεύτερο οκτάλεπτο άρχισε με την Ξενάκη να εξακολουθεί να προσφέρει λύσεις στην επίθεση, αφού η Ελληνίδα φουνταριστή έκανε με το τρίτο της γκολ στο ματς το 4-2. Έπειτα, οι παίκτριες του Πειραϊκού συλλόγου «έτρεξαν» ένα επιμέρους 3-0 και παρόλο που βρίσκονταν πίσω στο σκορ, ισοφάρισαν και πέρασαν μπροστά με 5-4.

Η Βουλιαγμένη προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 5-5, με την Τορνάρου να δίνει και πάλι το προβάδισμα στις ερυθρόλευκες για το 6-5 και το δεύτερο ημίχρονο να λήγει εν τέλει με τις δύο ομάδες σε απόλυτη ισορροπία, καθώς η Φουράκη έκανε το 6-6 για τον ΝΟΒ.

Η Κρίστμας έβαλε τη Βουλιαγμένη μπροστά στην έναρξη του τρίτου οκταλέπτου για το 7-6, με τον ΝΟΒ να χάνει στη συνέχεια την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά του, αφού η Σταματοπούλου απέκρουσε το πέναλτι της Φουντωτού.

Οι ερυθρόλευκες ισοφάρισαν με παίκτρια παραπάνω, χάρη σε τέρμα της Σιούτη για το 7-7 και η Τριχά έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, καθώς έκλεψε, κέρδισε αποβολή και «τελείωσε τη δουλειά» κάνοντας το 8-7. Η Πλευρίτου αύξησε τη διαφορά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 9-7 και η ομάδα της Λιώση μείωσε σε 9-8 με γκολ της Ξενάκη σε πέναλτι.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι ερυθρόλευκες «κλείδωσαν» τη νίκη. Η Πλευρίτου με γκολ από την περιφέρεια έκανε το 10-8, η Τζούστρα μείωσε προσωρινά σε 10-9 και η αναμέτρηση έληξε με το τελικό 12-10, από το τέρμα της Άντριους σε κόντρα.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-4, 2-3, 2-3

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 1-0 Ξενάκη (π/π, 4:52), 1-1 Σιούτη (περιφέρεια, 3:35), 2-1 Ξενάκη (φουνταριστό, 3:22), 3-1 Τζούστρα (π/π, 0:43), 3-2 Αντριους (κόντρα, 0:06)

2ο οκτάλεπτο: 4-2 Ξενάκη (περιφέρεια, 7:34), 4-3 Πλευρίτου (π/π, 7:12), 4-4 Τορνάρου (περιφέρεια, 5:19), 4-5 Τριχά (περιφέρεια, 4:30), 5-5 Κρασσά (πέναλτι, 4:20), 5-6 Τορνάρου (περιφέρεια, 1:29), 6-6 Φουράκη (περιφέρεια, 1:11)

3ο οκτάλεπτο: 7-6 Κρίστμας (π/π, 7:04), 7-7 Σιούτη (π/π, 3:48), 7-8 Τριχά (π/π, 2:26), 7-9 Πλευρίτου (πέναλτι, 1:54), 8-9 Ξενάκη (πέναλτι, 0:48)

4ο οκτάλεπτο: 8-10 Πλευρίτου (περιφέρεια, 7:40), 9-10 Τζούστρα (περιφέρεια, 6:29), 9-11 Τορνάρου (περιφέρεια, 4:21), 10-11 Κρασσά (πέναλτι, 3:14), 10-12 Αντριους (κόντρα, 2:12)

ΝΟ Βουλιαγμένης (Κυριακή Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 1, Ξενάκη 4, Φουντωτού, Κρασσά 2, Τζούστρα 2, Ανδρεάδη, Βάλβη, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσάντα, Κοβάτσεβιτς

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα, Τριχά 2, Αντριους 2, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου, Πλευρίτου 3, Τορνάρου 3, Μυριοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά

«Με πάθος και άμυνα»

Δηλώσεις:

Δημήτρης Κραβαρίτης: «Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι στην Ελλάδα, όλα τα κορίτσια θέλουν να το απολαύσουν και να το ζήσουν. Είναι φυσιολογικό αυτό, το πάθος. Φυσιολογικό για την ομάδα μας να αντιδράσει. Ηταν ένα παιχνίδι δύο ομάδων υψηλού επιπέδου. Κατά τη γνώμη μου και οι δύο ομάδες είναι για να βρίσκονται στο Final-4 του Champions League, φέτος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα κορίτσια, από τη συνολική μας προσπάθεια, αλλά μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα. Μπροστά μας έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Η ανησυχία μου εμένα είναι, ότι εννέα συν δύο ξένες παίκτριες, σύνολο 11, φεύγουν στις Εθνικές ομάδες. Θα έχουν μία τεράστια διακοπή. Θα επιστρέψουμε, αλλά πως θα επιστρέψουμε, πως θα ξαναβρούμε τον αγωνιστικό μας ρυθμό. Ξαναλέω, δεν έχουμε δυο-τρεις παίκτριες, έχουμε σχεδόν όλο τον κορμό της Εθνικής ομάδας. Από εκεί και πέρα, τα πάντα κρίνονται στο τέλος. Οπότε, περιμένουμε να δούμε ακόμα πιο συναρπαστικές μάχες και να δούμε πως θα επιστρέψουν τα κορίτσια μετά το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα».

Χριστίνα Σιούτη: «Ξέραμε, ότι θα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, το περιμέναμε. Εχουμε και κάποιες απώλειες, οπότε θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Είπαμε ότι θα μπούμε να τα δώσουμε όλα, να πάρουμε τη νίκη και αυτό κάναμε. Θεωρώ, ότι η άμυνά μας μας βοήθησε πολύ. Το πάθος μας, όμως, ήταν το βασικό για να πάρουμε τη νίκη».

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός 10-12

19:30 Εθνικός – ΑΝΟ Γλυφάδας

21:30 Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Πανιώνιος

13/12, 12:00 ΝΟ Χανίων – ΝΕ Πατρών

13/12, 14:30 ΠΑΟΚ – ΓΣ Ηλιούπολης

13/12, 15:30 ΝΟ Ρεθύμνου – ΝΟ Πατρών

Η βαθμολογία:

Ολυμπιακός 36

ΝΟ Βουλιαγμένης 30

Εθνικός Πειραιώς 24

Άλιμος ΝΑΣ Betsson 22

Πανιώνιος 21

ΑΝΟ Γλυφάδας 19

ΠΑΟΚ 18

ΝΟ Χανίων 9

ΝΕ Πατρών 6

ΓΣ Ηλιούπολης 6

ΝΟ Πατρών 3

ΝΟ Ρεθύμνου 3