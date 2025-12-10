Σειρά από μεγάλους επενδυτές και τράπεζες έχει συγκεντρώσει η Paramount στην προσπάθεια να επικρατήσει της Netflix στην κούρσα για τον έλεγχο των κινηματογραφικών στούντιο και των υπηρεσιών streaming της Warner Bros.

Η Bank of America, η Citigroup και η Apollo Global Management παρέχουν τις υπηρεσίες διαχείρισης χρέους. Η RedBird Capital Partners και ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Ελισον, θα εγγυηθούν κεφάλαια 40,7 δισ. δολαρίων τα οποία θα χορηγηθούν εν μέρει από τρία μεγάλα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής. Το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων (Public Investment Fund -PIF) της Σαουδικής Αραβίας, η Επενδυτική Αρχή του Κατάρ (Qatar Investment Authority) και το L’imad Holding Company PJSC του Αμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης στην προσφορά συμμετέχει και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με την Affinity Partners.

Η πρόταση της Paramount που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι περιλαμβάνει ένα λεγόμενο δάνειο-γέφυρα ύψους 54 δισ. δολαρίων, το οποίο θα κατανεμηθεί εξίσου μεταξύ της Bank of America, της Citigroup και της Apollo. Για το μετοχικό κεφάλαιο, το σύνολο θα εγγυηθεί η οικογένεια Ελισον και η επενδυτική εταιρεία RedBird της Νέας Υόρκης. Εχουν γίνει μεταβολές στην παροχή εγγυήσεων από προηγούμενη προσφορά της Paramount επειδή το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros είχε εκφράσει ανησυχίες, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ την οποία επικαλείται το Bloomberg.

Ο γαμπρός του Τραμπ

Η προσφορά της Paramount σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά φέτος που το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας συνεργάζεται με τον Κούσνερ για να κλείσει μεγάλη συμφωνία.

Η Affinity Partners ήταν μέρος της κοινοπραξίας που συμφώνησε να αγοράσει την Electronic Arts τον Σεπτέμβριο σε συμφωνία αξίας 55 δισ. δολαρίων.

Ο Κούσνερ είχε μεσολαβήσει στην αρχική προσέγγιση της εταιρείας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών και για μήνες είχε ενεργήσει ως κεντρικό πρόσωπο στις συνομιλίες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πολλά από αυτά τα ονόματα χαρακτηρίζονται αξιοσημείωτα τόσο για το μέγεθός τους όσο και για την εγγύτητά τους με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ακόμη και πριν η Paramount δημοσιοποιήσει την τελευταία επιθετική προσφορά της, ο αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι η συμφωνία των 72 δισ. δολαρίων της Netflix με τη Warner Bros πιθανώς θα δημιουργούσε ανησυχίες στις αντιμονοπωλιακές αρχές.

Ο Τραμπ στη συνέχεια είχε προσθέσει πως θα συμμετάσχει προσωπικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την υπόθεση.