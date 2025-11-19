Ποιος θα αποκτήσει το πετράδι του στέμματος του αμερικανικού κινηματογράφου; Η Warner Bros. Discovery έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να πουληθεί και στη φαίνεται να μπαίνουν τρεις μεγάλοι μνηστήρες, η Paramount, η Comcast και η Netflix. Οι εταιρείες αυτές φέρονται να ετοιμάζουν προσφορές για όλη την εταιρεία ή κομμάτια της, με στόχο να πάρουν στα χέρια ένα κομμάτι της ιστορίας του Χόλιγουντ –αλλά και να αυξήσουν σημαντικά τις προοπτικές κερδών τους.

Κάθε μία από τις τρεις εταιρείες προετοιμάζει επιχειρήματα για να παρουσιαστεί ως η καλύτερη επιλογή με τις σχετικές προσφορές να αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Τάιμς της Νέας Υόρκης (ΝΥΤ). Τα επιχειρήματα δεν αφορούν μόνο τα ποσά των προσφορών, τα οποία αναμένονται σε κάθε περίπτωση πολύ υψηλά, αλλά και στο ποια θα είναι η πολιτική ενοποίησης και αξιοποίησης που θα ακολουθήσει ο νικητής μετά από μια τέτοια μεγάλη συμφωνία.

Η συμφωνία, όπως όλες οι μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές, θα χρειαστεί την έγκριση των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ -και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει συχνά καταστήσει σαφείς προτιμήσεις του για την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, σημειώνεται.

Η Paramount

Η Paramount είναι ο όμιλος πίσω από το CBS News και ταινίες όπως το “Top Gun“. Επίσης ελέγχει καλωδιακά δίκτυα όπως το MTV. Θεωρείται ευρέως ως ο επικρατέστερος υποψήφιος στη διαδικασία πώλησης. Ο Ντέιβιντ Έλλισον, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο της Paramount τον Αύγουστο, καταρτίζει προσφορά με την υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου πατέρα του, του συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλλισον, έχοντας πολύ σημαντική ρευστότητα την οποία δεν μπορούν να βρουν τόσο αύκολα οι ανταγωνιστές της εταιρείας, σχολιάζουν οι ΝΥΤ.

Ο Λάρι Έλλισον είναι μεταξύ άλλων μακροχρόνιος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη εγκρίνει την εξαγορά της Paramount από την οικογένεια Έλλισον και ο πρόεδρος έχει επαινέσει τον Ντέιβιντ Έλλισον σε ενημερώσεις με δημοσιογράφους.

Ο τελευταίος όμως θα πρέπει να πείσει το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery ότι η προσέγγιση της Paramount θα ήταν η καλύτερη για τους μετόχους. Ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros. Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, θα είναι εκείνος που θα ζυγίσει τις προσφορές και θα έλθει σε επαφή με ισχυρούς μετόχους της προς πώληση εταιρείας για τις σχετικές εγκρίσεις.

Η Netflix

Η Netflix που χαρακτηρίζεται από τους ΝΥΤ ως ο βασιλιάς του κλάδου της ψυχαγωγίας, επικεντρώνεται στην αγορά μόνο της υπηρεσίας streaming και του στούντιο της Warner Bros. Discovery, ανέφεραν πηγές στην αμερικανική εφημερίδα. Η Netflix επίσης έχει ισχυρή οικονομική δύναμη για να κυνηγήσει ένα τέτοιο ντιλ. Η αγορά των στούντιο και των δραστηριοτήτων streaming της Warner Bros. Discovery θα μπορούσε να ανοίξει κι άλλο την ψαλίδα του Netflix από ανταγωνιστές όπως η Disney και η Paramount. Μια τέτοια συμφωνία θα συνοδεύεται από την απόκτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών για τον Batman και το Harry Potter, που αποτελεί πιθανό χρυσωρυχείο για το Netflix. Το στούντιο της Warner Bros. στο Burbank της Καλιφόρνια έχει επίσης μεγάλη αξία. Όμως όλα αυτά μπορεί να αποτελέσουν κόκκινη σημαία στις αντιμονοπωλιακές κρατικές αρχές.

Η Comcast

Η Comcast χαρακτηρίζεται ως ο γίγαντας της καλωδιακής τηλεόρασης και των ασύρματων επικοινωνιών κατέχοντας το κανάλι NBC, το κινηματογραφικό στούντιο Universal και επικερδή θεματικά πάρκα. Η εταιρεία φαίνεται να ενδιαφέρεται μόνο για τα στούντιο και την υπηρεσία streaming της Warner Bros. Discovery, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις δικές της δραστηριότητες, ανέφεραν πηγές στους ΝΥΤ. Αυτό θα απέφευγε τον εποπτικό έλεγχο συγκεντρωμένης ιδιοκτησίας καλωδιακών δικτύων.

Όπως και η Paramount, ωστόσο, η Comcast θα πρέπει να αντιμετωπίσει σε ερωτήματα περί μονοπωλίων που προκύπτουν από την ιδιοκτησία δύο μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο. Πάντως η Comcast έχει χρέος που πλησιάζει τα 100 δις δολάρια μειώνοντας την ικανότητά της να προχωρήσει σε προσφορά μετρητών για να ανταγωνιστεί την Paramount, σημειώνεται.