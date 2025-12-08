Έντυπη Έκδοση - Σκίτσα
Το σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου για ΤΑ ΝΕΑ 08/12/25
Τελευταία Νέα
|Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά η πληρωμή του – Ποια είναι η τελευταία μέρα καταβολής
|Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι τα γλιτώνουν και ποιοι δικαιούνται πληρωμή με τον μήνα
|Μετρό Θεσσαλονίκης: Eπαναφορτίστε τις κάρτες με τις χαμένες διαδρομές – Δείτε πού και πώς
|Προσοχή στα παλιά Ι.Χ: Έρχονται αυστηρά πρόστιμα
|Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Η ημερομηνία παγίδα
|«Προσωπικός αριθμός» και στα ακίνητα – Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες