Τον έβλεπες να σουτάρει και νόμιζες πως το κάνει σε διαγωνισμό τριπόντων κατά τη διάρκεια ενός τριημέρου all star game. Μα, 12 στα 19 τρίποντα; Αυτό κι αν συνιστά σημαντικό ρεκόρ. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πήρε με καθυστέρηση 24 ωρών ένα ξεχωριστό δώρο για την ονομαστική του εορτή. Ξεπέρασε τον κλασικό σουτέρ Μπάνε Πρέλεβιτς αλλά και τον μπόμπερ από την Αυστραλία, τον Σέιν Χιλ. Αυτοί είχαν σημειώσει 10 τρίποντα σε ματς, σε άλλες συνθήκες και εποχές. Τώρα, ο Ρογκαβόπουλος έκανε το «μπαμ» απέναντι σε μια ομάδα που φαινόταν να έχει… παραδώσει πνεύμα από πολύ νωρίς. Ο Πανιώνιος απλά δεν μπορούσε να αντισταθεί στα «δεύτερα» του Παναθηναϊκού.

Αλλά το ζήτημα είναι ο φόργουορντ. Δεν συμβιβάζεται ο Ρογκαβόπουλος και όταν δεν αισθάνεται γεμάτος, φροντίζει να το δείχνει. Ετσι αποχώρησε προ ετών από την ΑΕΚ ένεκα διαφωνιών. Για προσωπικούς λόγους αποφεύγει την εθνική ομάδα, αν και μάλλον εδώ λιώνει ο πάγος και σύντομα θα τον δούμε στις κλήσεις του Σπανούλη. Επεσαν, βλέπετε, γέφυρες. Δύο καλοκαίρια ήταν εκτός, ούτε στα «παράθυρα» αγωνίστηκε, αλλά πρόκειται για παίκτη ικανό να σταθεί σε επίπεδο Ευρωλίγκας, άρα να προσφέρει και να δώσει αρκετά. Φυσικά, τα 12 τρίποντα μπαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, όχι όμως με τέτοια άνεση στο τοπ επίπεδο. Ο Ρογκαβόπουλος δεχόταν την πάσα και αυτή γινόταν ασίστ γιατί έβλεπε το καλάθι σαν… βαρέλι.

Ο Καλαϊτζάκης, όπως και οι λοιποί συμπαίκτες του, τον αναζητούσαν. Και ο παίκτης με το εξαιρετικό σουτ, δεν τους διέψευσε και συνέτριψε όλα τα ρεκόρ, βάζοντας συνολικά 40 πόντους σε 32′. Ενας νέος σκόρερ; Ας μην υπερβάλλουμε. Ο πράσινος παίκτης πρέπει πρώτα να βρει τον ακριβή του ρόλο μέσα στην ομάδα τού Τριφυλλιού. Δεν είναι τόσο εύκολο και εξάλλου το είπε αυτό εμμέσως ο Αταμάν, όταν μίλησε για τον Τολιόπουλο. Από την ώρα που υπάρχουν στο ρόστερ Σλούκας, Ναν, Σορτς και Γκραντ που ασφαλώς και θα ήθελαν να παίζουν παραπάνω απ’ όσο αγωνίζονται τώρα, πού να βρεθεί χώρος και χρόνος για τον έλληνα γκαρντ;

Ομοίως, ισχύει αυτό και για τον Ρογκαβόπουλο. Με τον Οσμάν και ίσως τον Χουάντσο, ο Ελληνας πρέπει να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που του δίδεται. Είναι ειλικρινής ο Αταμάν. Δεν χαρίζεται ούτε στα σχόλια που κάνει. Τώρα ο Οσμάν είναι στα πιτς και ο άσος που χθες έλαμψε, έδειξε την αξία του. Ετσι, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον Βασίλη Σπανούλη. Μπορεί να λύσει τον γρίφο σε μια ομάδα που δεκαετίες αναζητεί ένα αξιόπιστο μακρινό σουτ. Θα τον αγνοήσουν οι αρμόδιοι;