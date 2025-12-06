Η Κομισιόν μελετάει το ελληνικό 13ωρο, αποκάλυψε η επίτροπος Εργασίας, Ροξίνα Μπιζάτου, κατά την παρουσίαση του νέου οδικού χάρτη της ΕΕ για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, που βαίνει προς νομοθέτηση εντός του 2026. Ερωτηθείσα για τον νέο ελληνικό νόμο που επιτρέπει την εργασία έως 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη, η επίτροπος καταρχάς ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση είχε ενημερώσει πριν από τον Οκτώβριο την Κομισιόν για τις προθέσεις της.

Αποκάλυψε, ωστόσο, πως οι υπηρεσίες της Επιτροπής μελετούν κατά πόσο είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. «Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε την ανάλυση του κειμένου σε σχέση με την ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας, πρόκειται για μια τεχνικά απαιτητική διαδικασία και δεν μπορώ να σχολιάσω πριν ολοκληρωθεί» είπε, προσθέτοντας, βέβαια, την υπόμνηση ότι «η Κομισιόν έχει προτείνει τα τελευταία χρόνια μια σειρά πρωτοβουλιών για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Ανήσυχοι για το Αγροτικό

Ο «Μπάιρον» (η κακοκαιρία, όχι ο ποιητής) ανέβαλε, τελικά, το τραπέζωμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στους 33 βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ενώ ακούγεται ότι με καθυστέρηση θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ προ της συζήτησης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια. Το κλίμα, πάντως, είναι κακό, ειδικά ανάμεσα στους βουλευτές της περιφέρειας, που γίνονται άμεσα κοινωνοί των προβλημάτων των αγροκτηνοτρόφων. Πόσο μάλλον όταν στα μπλόκα πρωταγωνιστούν και γαλάζιοι αγροσυνδικαλιστές, που καλούν μετά τους τοπικούς βουλευτές και τους τα ψέλνουν στερεοφωνικά…

Υπομονή

Μαθαίνω, επίσης, ότι υπήρξαν γαλάζιοι βουλευτές της περιφέρειας που μετέφεραν έντονες διαμαρτυρίες στο Μέγαρο Μαξίμου, για το γεγονός ότι δεν φρόντισε κανείς να υπάρξει κάποια διευθέτηση με τις παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ, με δεδομένη την καθυστέρηση των πληρωμών των επιδοτήσεων. Η κυβέρνηση κάλεσε τους αγρότες να κάνουν υπομονή, αλλά ο ΕΛΓΑ δεν ήταν αντίστοιχα… υπομονετικός και τους παρακράτησε κανονικά την προκαταβολή των ασφαλιστικών καταβολών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Υπάρχει κόσμος στα μπλόκα με πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης, μου έλεγε γαλάζιος βουλευτής.

Στη Βουλή τα σχολικά κοντέινερ

Χαίρομαι ιδιαιτέρως που το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» για τη σχολική στεγαστική κρίση και τα χιλιάδες παιδιά που κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ, έφτασε και στη Βουλή, με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους υπουργούς Παιδείας, Εσωτερικών και Υποδομών, ο Στέφανος Παραστατίδης και ο Απόστολος Νικολαΐδης του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι το ρεπορτάζ αποκάλυπτε, όχι μόνο την τραγική κατάσταση των σχολικών κτιρίων αλλά και την έλλειψη επίσημων στοιχείων για την κατάστασή τους και το διοικητικό κουβάρι των σχετικών αρμοδιοτήτων. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και απαιτεί απαντήσεις.

Ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη

Μια μικρή γεύση από μακεδονική ιστορία πήρε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά την πρώτη της επίσκεψη στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν έκρυψε τον εντυπωσιασμό της από το παλαιό οθωμανικό Διοικητήριο, αντικειμενικά το ωραιότερο υπουργικό κτίριο της χώρας. Ο Κώστας Γκιουλέκας ξενάγησε την αμερικανίδα πρεσβευτή στην ιστορική έκθεση που φιλοξενείται στο υπουργείο, ενώ της δώρισε δύο εκδόσεις για το Αγιον Ορος, το «Πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης» που υπογράφτηκε το 1912 μεταξύ του Ιωάννη Μεταξά και του Χασάν Ταχσίν Πασά, καθώς και μια σφραγίδα του βασιλιά Οθωνα προς τους έλληνες αγωνιστές του 1821. Μετά τα εθιμοτυπικά, πάντως, το βραδάκι, Θεσσαλονικιός φίλος της στήλης εντόπισε την Γκίλφοϊλ με την παρέα και τους συνεργάτες της να τρώνε στο (εξαιρετικό) «Ολύμπος Νάουσα».

Κι άλλοι παίκτες στο σχέδιο «5χ5»

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη ξεκίνησαν οι εργασίες της δεύτερης μέρας του συνεδρίου «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική, «Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει»» το οποίο συνδιοργάνωσε η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Εστιάζοντας στην ελληνική πρωτοβουλία για διαρκές πολυμερές περιφερειακό σχήμα στην Ανατολική Μεσόγειο, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η πρόταση απευθύνεται καταρχήν στα τέσσερα κράτη (Κύπρος, Τουρκία, Λιβύη, Αίγυπτος) με τα οποία η χώρα μας έχει θαλάσσια σύνορα, χωρίς, ωστόσο, όπως επεσήμανε, να αποκλείεται η μελλοντική συμμετοχή και άλλων. Στον αντίποδα, ως «προειδοποιητική βολή αμυντικού χαρακτήρα» περιέγραψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος την πρόταση για πενταμερή, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο διμερής, δομημένος διάλογος με χώρες όπως Τουρκία και Λιβύη και ότι προς το παρόν δεν έχει απευθυνθεί πρόσκληση σε χώρες της περιοχής όπως το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Συρία.

Ο Μπάρακ στέλνει F-35 στην Τουρκία

Στο θέμα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία επανήλθε ο αμερικανός πρέσβης στην Αγκυρα, Τομ Μπάρακ, ο οποίος, σύμφωνα με το Bloomberg, δήλωσε ότι η Τουρκία «βρίσκεται κοντά» στο να ξεπεράσει το βασικό εμπόδιο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα. Αυτό είναι, βέβαια, η «επιχειρησιακή ασυμβατότητά» τους με τους S-400, εξαιτίας των οποίων είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα. Ο Μπάρακ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει παραμερίσει σημαντικά από το οπλοστάσιο της το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, εκτιμώντας ότι μπορεί το θέμα να «επιλυθεί εντός των επόμενων 4-6 μηνών». Κοινώς, να τους αποσύρει οριστικά.