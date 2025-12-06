Το δημοφιλέστερο ερώτημα όλων των πολιτικολογούντων και δημοσιολογούντων παραμένει, διαχρονικά, το πότε ακριβώς θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Οι βεβαιότητες είναι εντυπωσιακά σταθερές και ακλόνητες: οι φίλα προσκείμενοι στην κυβέρνηση θεωρούν δεδομένη την εξάντληση των συνταγματικών περιθωρίων ώστε να μη χαθεί ούτε δευτερόλεπτο από το «σωτήριο και εργώδες έργο» της.

Οι αντικυβερνητικοί, με εξίσου «αδιαμφισβήτητες» πληροφορίες, αντιτείνουν ότι έφτασε η ώρα της ανατροπής και του τέλους ενός καταστροφικού κυβερνητικού κύκλου. Ολα αυτά θα μπορούσαν να αποτελούν εισαγωγή σε ευθυμογράφημα με τίτλο «Βαίνουμε προς εκλογάς» αν δεν επρόκειτο για πραγματική δημόσια συζήτηση. Πίσω όμως από τις βολικές βεβαιότητες και τη ρηχότητα των αναλύσεων, απουσιάζει μια ρεαλιστική αξιολόγηση του περιβάλλοντος. Η επιλεκτική οπτική της κάθε πλευράς οδηγεί σε παραμόρφωση της πραγματικότητας.

Οι πρωταγωνιστές, νέοι και παλαιότεροι, έχουν ήδη λάβει θέση μάχης: σταθερότητα για την κυβέρνηση, νέο ξεκίνημα για την αντιπολίτευση. Ομως οι τελικές ισορροπίες δεν θα καθοριστούν από τις προθέσεις τους, αλλά από εξωγενείς παράγοντες. Το πολιτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από διεθνή αστάθεια και ζητήματα θεσμικής αξιοπιστίας. Στο οικονομικό επίπεδο, το δυσβάσταχτο κόστος ζωής και οι δημοσιονομικές πιέσεις αποτελούν καθοριστικούς δείκτες. Κοινωνικά, η κόπωση των πολιτών και η διεύρυνση των ανισοτήτων διαμορφώνουν ασταθές υπόβαθρο. Παράλληλα, η επιρροή των ψηφιακών μέσων ενισχύει την πόλωση και την επιφανειακή πληροφόρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα «γεγονότα» που θα προκύψουν και η διαχείρισή τους – πολιτικές κρίσεις, σκάνδαλα, διεθνείς αναταράξεις, θεσμικές αντιπαραθέσεις, φυσικές καταστροφές, κοινωνικές εντάσεις ή οικονομικές πιέσεις – θα καθορίσουν τόσο τον χρόνο όσο και το αποτέλεσμα των εκλογών: ποιοι θα διασωθούν και ποιοι θα συντριβούν.

Η κοινωνία, ήδη επιβαρυμένη από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και την έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στην εκτεταμένη διαφθορά, αποτελεί την κρίσιμη μεταβλητή αβεβαιότητας. Το πώς θα αντιδράσει σε αυτές τις εξελίξεις ενδέχεται να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας του τελικού αποτελέσματος. Γιατί η ρήση: όταν οι άνθρωποι σχεδιάζουν, ο Θεός γελά, συμπεριλαμβάνει και τους πολιτικούς.

Ο Γρηγόρης Τσιμογιάννης είναι σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας στην Precise Strategy