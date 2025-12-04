Στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Σελεύκειας απέναντι από την Κύπρο βρίσκεται πλέον και το δεύτερο από τα δύο νέα πλωτά γεωτρύπανα που απέκτησε αυτή τη χρονιά η Τουρκία. Τόσο το West Dorado όσο και το West Draco θα υποβληθούν σε διάφορες εργασίες μεταξύ των οποίων ο τεχνικός έλεγχος, αλλά και η βαφή στα χρώματα της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου και θα είναι έτοιμα μέσα στο 2026 να αναλάβουν αποστολές.

Επισημαίνεται πως το ένα από τα δύο προβλέπεται να κατευθυνθεί στη Λιβύη στο πλαίσιο του σχετικού μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι η τουρκική εταιρεία με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Σύμφωνα με αυτό η κρατική Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) και η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) της Λιβύης θα πραγματοποιήσουν γεωλογική και γεωφυσική μελέτη των τεσσάρων λιβυκών θαλάσσιων οικοπέδων.

Την ίδια ώρα τα τουρκικά ΜΜΕ έχουν ξιφουλκήσει για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κατά του έλληνα υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια, με απανωτά «πάνελ» καλεσμένων σε τηλεοπτικούς σταθμούς να αναλύουν το πόσο αρνητική εξέλιξη είναι το… «κλείδωμα του Αιγαίου» στο οποίο αναφέρθηκε ο έλληνας υπουργός. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ, έφτασε μάλιστα στο σημείο να δηλώσει πως η αμυντική εξασφάλιση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου θα προκαλέσει ένταση σε Αιγαίο και Μεσόγειο.

Σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς σχεδιασμούς για τα εξοπλιστικά προγράμματα, πάντως, σήμερα αναμένεται να περάσουν από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων PULS από το Ισραήλ με βεληνεκές μέχρι και 300 χιλιόμετρα.