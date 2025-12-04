Η Τουρκία κάλεσε τον πρεσβευτή της Ουκρανίας και τους εν ενεργεία επιτετραμμένους της Ρωσίας στο υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να εκφράσει τις ανησυχίες της για τις πρόσφατες επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με τη Μόσχα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Τη σχετική ενημέρωση έκανε ο υφυπουργός Εξωτερικών Μπερίς Εκιντζί. Ο Εκιντζί, μιλώντας στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της τουρκικής Βουλής, ανέφερε ότι «είμαστε μάρτυρες μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης τις τελευταίες εβδομάδες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με εκατέρωθεν επιθέσεις». Όπως πρόσθεσε, «τελευταία υπήρξαν ορισμένες επιθέσεις και στη Μαύρη Θάλασσα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής μας Ζώνης».

«Χθες και σήμερα, καλέσαμε τους εν ενεργεία επιτετραμμένους της Ρωσίας και τον πρεσβευτή της Ουκρανίας για να μεταφέρουν τις ανησυχίες μας», σημείωσε ο Τούρκος υφυπουργός, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Άγκυρας να αποφύγει περαιτέρω ένταση στην περιοχή.