Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος μετά από νέες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας Ukrenergo ανακοίνωσε προγραμματισμένες πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές, καθώς οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν πλήξει κρίσιμα δίκτυα ενέργειας και θέρμανσης ενόψει του χειμώνα.

«Αυτή τη στιγμή, στις περισσότερες περιοχές, συνεργεία επιδιόρθωσης, προμηθευτές ενέργειας και δημοτικές υπηρεσίες εργάζονται νυχθημερόν οι πάντες εμπλέκονται», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα το βράδυ της Κυριακής.

«Η αποκατάσταση συνεχίζεται και, παρότι η κατάσταση είναι δύσκολη, χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται προκειμένου να σταθεροποιήσουν το σύστημα και να επιδιορθώσουν τις ζημιές», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το μετρό επανέλαβε σήμερα τη λειτουργία του, έπειτα από διήμερη διακοπή εξαιτίας της έλλειψης ηλεκτροδότησης.

Μαζικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους το βράδυ του Σαββάτου, στοχεύοντας όχι μόνο ενεργειακά εργοστάσια, αλλά και υποσταθμούς και γραμμές μεταφοράς.

Οι περιοχές του Χαρκόβου και της Πολτάβα στα ανατολικά επλήγησαν ιδιαίτερα έντονα, με τις επιθέσεις να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές και νέες προκλήσεις για το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Μόσχα επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα, βυθίζοντας το ανατολικό τμήμα στο σκοτάδι και το ψύχος, ώστε να προκαλέσει νέο κύμα εκτοπισμών.

Κλιμάκωση και στη Μαύρη Θάλασσα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε νέα πλήγματα drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal.

Παράλληλα, ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας κοντά στην πόλη Τουαπσέ της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την τοπική ομάδα εργασίας.

Η Τουαπσέ αποτελεί στρατηγική ρωσική τοποθεσία για τις εξαγωγές καυσίμων. Βιομηχανικές πηγές ανέφεραν ότι το λιμάνι ανέστειλε τις εξαγωγές, ενώ το τοπικό διυλιστήριο σταμάτησε την επεξεργασία αργού μετά από επιθέσεις ουκρανικών drones στις 2 Νοεμβρίου.

Ένα από τα μη επανδρωμένα σκάφη εξερράγη κοντά στην ακτή, προκαλώντας ζημιές σε διώροφο κτίριο, χώρο στάθμευσης και υπόστεγο σκαφών, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Τέλος, οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν την παράταση των περιορισμών στις παραδόσεις φορτίου προς το Τουαπσέ έως τις 13 Νοεμβρίου.