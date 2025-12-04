Η παράταξη Μπακογιάννη κατηγορεί τον Χάρη Δούκα πως προμηθεύτηκε 660 κάδους συλλογής περιττωμάτων σκύλων με 998.480 ευρώ – «ήτοι 1.512 ευρώ ο κάθε “χρυσός” κάδος». Ο δήμος απάντησε ότι κόστισε 1.080 ευρώ συν ΦΠΑ, μαζί με την τοποθέτηση, ο ένας και ανέφερε πως στην τετραετία του προηγούμενου δημάρχου «ο κάθε κάδος της Πανεπιστημίου που προμηθεύτηκε κόστισε 2.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή, χωρίς την τοποθέτηση». Πώς το λέει το τσιτάτο; Η εκδίκηση συχνά μοιάζει σαν να δαγκώνεις έναν σκύλο επειδή σε δάγκωσε.

Λάθος

Ούτε ο Γιώργος Κατρούγκαλος έχει παράπονο από τον Τσίπρα – το αντίθετο. Ελπίζει μάλιστα εκείνος να προσφέρει την εναλλακτική που έχει ανάγκη ο κόσμος. Βέβαια, παραδεχόμενος στην ίδια συνέντευξη πως έκανε λάθος που υπερασπίστηκε τον Πολάκη και δεν ήθελε να βρεθεί εκτός ψηφοδελτίων, φρόντισε να θυμίσει πόσο καλό ήταν το πολιτικό του κριτήριο (από τη στιγμή που αναδείχθηκε από τα τηλεπαράθυρα ως ποσετοφόρος σταρ της αμεσοδημοκρατίας μέχρι και τη μέρα που φρόντισε να χαντακώσει εκλογικά το κόμμα του στους ελεύθερους επαγγελματίες).

Αυτοδυναμία

Αφού βγήκε να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο πως η Χαριλάου Τρικούπη δεν του τράβηξε το αφτί για τα καλά του λόγια στον Αδωνη, ο Πέτρος Παππάς έδειξε την πίστη του στο κόμμα παραθέτοντας μοτ α μο την πράσινη γραμμή για τις συνεργασίες. «Το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει αυτόνομα, διεκδικεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Διεκδικεί την αυτοδυναμία» είπε. Θα μπορούσε να διεκδικεί και τη φαντασία στην εξουσία – ακόμη κι οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα εκτιμούσαν ένα τέτοιο αυτοτρολάρισμα.

Νέο

Ανάμεσα στο πλήθος που έδωσε χθες το «παρών» στο Παλλάς για τη βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα ήταν κι ο Στέφανος Τζουμάκας. Δεν ξέρω αν τον είδαν οι διάφοροι παριστάμενοι που δήλωναν δεξιά κι αριστερά αισιόδοξοι ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα δημιουργήσει κάτι νέο. Αλλά αν τον πήρε το μάτι τους, κακώς δεν ακολούθησαν εκείνη την προτροπή του για «σιλάνς». Γιατί όποιοι μιλάνε αίρουν κάθε αμφιβολία αυτών που τους ακούνε για την κρίση τους.