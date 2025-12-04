Η Κρήτη φαίνεται πως αποτελεί το νούμερο ένα ευρωπαϊκό σημείο εισόδου για μετανάστες στην Ανατολική Μεσόγειο, με τα κυκλώματα των διακινητών να στέλνουν καραβιές με σταθερό ρυθμό.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο, που οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, περισσότεροι από 200 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στα νότια της χώρας σε πέντε διαφορετικά περιστατικά. Μάλιστα για τη μεταφορά τους στους προσωρινούς χώρους φιλοξενίας επιστρατεύτηκαν ακόμη και φορτηγά, που φόρτωσαν τους αλλοδαπούς στις καρότσες.

Η πρώτη βάρκα έφτασε στην παραλία Πλακάκι της Παλαιόχωρας στις 4 το πρωί της Τετάρτης, όπου αποβιβάστηκαν συνολικά 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 29 με καταγωγή από το Μπανγκλαντές, ενώ μεταξύ των επιβαινόντων ήταν μία γυναίκα και δύο παιδιά. Λίγες ώρες αργότερα, άλλοι 63 υπήκοοι τρίτων χωρών έφτασαν σε παραλία της Κουντούρας Χανίων. Αλλά και στη Γαύδο οι λιμενικές Αρχές εντόπισαν και περισυνέλεξαν περίπου 70 άτομα. Την ίδια στιγμή, στο Ηράκλειο καταγράφηκαν δύο περιστατικά με συνολικά 59 πρόσφυγες και μετανάστες, αρκετοί από τους οποίους με καταγωγή από την Αίγυπτο.

Οπως υπογραμμίζει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης Βασίλης Κατσικανδαράκης, το πρόβλημα πλέον έχει παγιωθεί «και πλέον ασχολούνται μόνο όταν υπάρξει κάποιο ναυάγιο. Οι ροές δεν έχουν μειωθεί στην Κρήτη». Και παραθέτει τα στατιστικά στοιχεία για τους δύο προηγούμενους μήνες: «Τον φετινό Νοέμβριο είχαμε 42 περιστατικά, στα οποία κληθήκαμε να συνδράμουμε και 1.694 άτομα. Τον περσινό Νοέμβριο τα περιστατικά ήταν μόλις 12 και 609 μετανάστες. Σχεδόν τριπλασιασμός καταγράφηκε και τον περασμένο Οκτώβριο, όπου τα 38 περιστατικά έφεραν σχεδόν 2.000 αλλοδαπούς, την ώρα που πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα είχαμε 15 περιστατικά με 732 άτομα».

Πολλά περιστατικά στη νησίδα Χρυσή

Φέτος, από την αρχή του έτους οι αφίξεις έχουν φτάσει σχεδόν τις 18.000 – πιο συγκεκριμένα 17.850 -, όταν όλο το 2024 οι μεταναστευτικές ροές έμειναν στις 5.000. «Γνωρίζουμε πως περιμένουν χιλιάδες άτομα σε αποθήκες απέναντι στις αφρικανικές ακτές να μπουν σε μια βάρκα και να ξεκινήσουν το ταξίδι. Και το πρόβλημα είναι πως ξεκινούν πλέον όχι μόνο από το Τομπρούκ αλλά και από πιο ανατολικές περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν απλωθεί στην Κρήτη και να αποβιβάζονται σε σημεία όλο και πιο ανατολικά. Για παράδειγμα, το τελευταίο δίμηνο έχουμε πολλά περιστατικά στη νησίδα Χρυσή, που πριν δεν ήταν καν στο στόχαστρο των διακινητών». Μάλιστα, οι λιμενικοί του νησιού εκφράζουν φόβους πως επειδή ακριβώς οι ροές δεν πρόκειται να σταματήσουν, παρόλο που μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να σημειώνονται ναυάγια. «Κι όπως μπορεί ο καθένας να φανταστεί, σε μια φουσκωτή βάρκα που υπό κανονικές συνθήκες χωρά 10 άτομα στοιβάζονται 40 και 50, χωρίς βέβαια σωστικά μέσα, καθώς δεν θα χωρούσαν τόσοι. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στον Νοέμβριο είχαμε δύο ναυάγια με 10 νεκρούς» συμπληρώνει ο Κατσικανδαράκης.

Σύμφωνα με την Ενωση, από τις 13 Αυγούστου έως και τις 14 Νοεμβρίου δεν υπήρξε μέρα που να έχει μείνει κενή η προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. «Πριν από λίγες μέρες, που είχε πάλι κακοκαιρία και άρα μειωμένες αφίξεις, καταφέραμε να… αδειάσουμε τη δομή μεταφέροντας τον κόσμο στην ενδοχώρα κι έτσι καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε το Κέντρο».