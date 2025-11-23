Δύο νέες αφίξεις σκαφών με μετανάστες καταγράφηκαν σήμερα Κυριακή (23/11) στην Κρήτη, η οποία φέτος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ υποδοχής.

Συγκεκριμένα, η μία άφιξη καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ιεράπετρα και η δεύτερη στις 19:30, όπου χτύπησε συναγερμός στο Λιμενικό για αλλοδαπούς στα νότια του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε μία λέμβος με 76 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες, καθώς έπλεαν περίπου 56 ναυτικά μίλια ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

Ειδοποιήθηκε άμεσα παραπλέον φορτηγό πλοίο υπό σημαία Μάλτας το οποίο περισυνέλλεξε τους μετανάστες και τους μετέφερε κοντά στην ακτή, από όπου με την συνδρομή του Λιμενικού αποβιβάστηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη από την αρχή του έτους έχουν αφιχθεί 17.650 μετανάστες, έναντι 5.050 που είχαν αφιχθεί το 2024.