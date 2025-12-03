Ενας μικρός σάλος έχει ξεσπάσει τελευταία με αφορμή προσλήψεις μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις έγιναν εν μέσω θέρους με διαδικασίες express, ήτοι με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 5ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων (οι 2 μάλιστα συνέπιπταν με Σαββατοκύριακο…), με αποτέλεσμα να υποβληθούν μόλις 10 αιτήσεις για 10 θέσεις. Από τα ονόματα των προσληπτέων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας προκύπτει ότι πρόκειται για συνεργάτες του προέδρου της ΚΕΔΕ, συγγενείς στελεχών του ΥΠΕΣ, συνεργάτες του προέδρου του ίδιου του ΙΤΑ. Το ΙΤΑ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στην οποία συμμετέχουν μόνο η ΚΕΔΕ και η ΤΕΔΚΝΑ, δηλαδή φορείς του δημοσίου τομέα και μάλιστα της Γενικής Κυβέρνησης. Παρότι δεν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το ΙΤΑ ιδρύθηκε και διοικείται από φορείς του Δημοσίου.

Η απάντηση

Αντιδρώντας σε δημοσιεύματα που επεσήμαιναν παρατυπίες στις προσλήψεις, ο πρόεδρος του ΙΤΑ και δήμαρχος Χολαργού-Παπάγου, κ. Αποστολόπουλος, δήλωσε ότι το Ινστιτούτο διέπεται από Καταστατικό και Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, θεσμικά κείμενα που δεν εντοπίζονται ωστόσο στην ιστοσελίδα του φορέα, ώστε να ελεγχθεί εάν όντως εισάγονται εξαιρέσεις στο καθεστώς προσλήψεων του ΑΣΕΠ (ν. 4765/2021).

Το ισχύον πλαίσιο

Σχετικά με τον χαρακτήρα του ΙΤΑ ως αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, πρέπει να επισημανθεί ότι το ισχύον πλαίσιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

α) Το άρθρο 101 του ν. 3852/2010 «1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του ΚΔΚ, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ».

β) Το άρθρο 267 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) παρ. 1γ: «Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις».

γ) Το άρθρο 196 του ν. 3852/2010: «1. Η σύσταση αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από περιφέρειες ή άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται μόνον, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική νομοθετική ρύθμιση […] 4. Το προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ) όπως ισχύουν. Για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν».

Με άλλα λόγια, ναι μεν οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ΟΤΑ ή των δικτύων τους δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα, πλην όμως με ειδικές διατάξεις, το προσωπικό τους προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ, δηλαδή βάσει του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4765/2021. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα της τηρηθείσας διαδικασίας (χρόνος έκδοσης ανακοίνωσης, προθεσμία υποβολής αιτήσεων, αριθμός αιτήσεων ανά θέση) μόνο εικόνα διαδικασίας που διεξήχθη με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας δεν φανερώνουν.