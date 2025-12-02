Διαδοχικές επιθέσεις εναντίον των δεξαμενόπλοιων που θεωρούνται ότι συνδέονται με τον «σκοτεινό στόλο» σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα, με τον ουκρανικό ναυτικό στόλο να αναλαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις την ευθύνη. Ωστόσο, παρά τις επιθέσεις αυτές, πολλά δεξαμενόπλοια που βρίσκονται στη μαύρη λίστα δεν εγκαταλείπουν τη Μαύρη Θάλασσα.

Το δεξαμενόπλοιο «Kairos», με σημαία Γκάμπιας, χωρητικότητας 150.000 dwt, και το δεξαμενόπλοιο «Virat», επίσης με σημαία Γκάμπιας, χωρητικότητας 115.000 dwt, υπέστησαν εκρήξεις το βράδυ της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου στα ανοικτά των τουρκικών ακτών. Το «Kairos» δέχτηκε επίθεση κοντά στο βόρειο άκρο του Βοσπόρου, ενώ το «Virat» δέχτηκε επίθεση πιο ανατολικά στη Μαύρη Θάλασσα. Και τα δύο δεξαμενόπλοια κατευθύνονταν προς ρωσικά λιμάνια, άφορτα, όταν χτυπήθηκαν. Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις και κυκλοφόρησαν ένα βίντεο που δείχνει μη επανδρωμένα σκάφη να κατευθύνονται προς τα πλοία, πριν φανούν οι εκρήξεις. Και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν «κρίσιμες ζημιές» και «τέθηκαν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας», ανέφερε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε δήλωσή της.

Οι ουκρανικές δυνάμεις φαίνεται να στοχεύουν πλοία του «σκοτεινού στόλου» και όχι μόνο στη Μαύρη Θάλασσα. Χθες το πρωί, ένα τρίτο δεξαμενόπλοιο, το «Mersin» (χτισμένο το 2009), χωρητικότητας 50.100 dwt, της Besiktas Shipping Group, χτυπήθηκε από τέσσερις εκρήξεις ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά του ποταμού Σενεγάλη στη Δυτική Αφρική, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το μηχανοστάσιο, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα η τουρκική διαχειριστική εταιρεία. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι εκρήξεις που σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης και προκάλεσαν την κλίση του «Mersin» ήταν «εξωτερικές», ενώ υπήρξαν εικασίες ότι το πλοίο δέχτηκε επίθεση λόγω των δεσμών του με τη Ρωσία.

Ωστόσο, αρκετά δεξαμενόπλοια που έχουν υποστεί κυρώσεις παραμένουν στα ύδατα κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις. Συνολικά, τα δεδομένα παρακολούθησης, σύμφωνα με το «Tradewinds», δείχνουν ότι 25 δεξαμενόπλοια που έχουν υποστεί κυρώσεις βρίσκονται επί του παρόντος στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και άλλα 10 στο στενό του Κερτς, αν και τα περισσότερα είναι μικρότερα σκάφη και μεταφορείς προϊόντων.

Συνδυασμός μέτρων

Σημειώνεται ότι οι δυτικές χώρες έχουν προσπαθήσει να περιορίσουν τις εισαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, ώστε να την εμποδίσουν να χρηματοδοτήσει την εισβολή της στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό μέτρων όπως το σύστημα ανώτατου ορίου τιμών και κυρώσεις.

Οι ρώσοι πωλητές για να ξεπεράσουν τα μέτρα έχουν χρησιμοποιήσει τα λεγόμενα πλοία «σκοτεινού» ή «σκιώδους στόλου», με αδιαφανή ιδιοκτησία και μη παραδοσιακές χώρες σημαίας και ασφαλιστικές εταιρείες, για τη μεταφορά πετρελαίου.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι ρωσικές εξαγωγές παρέμειναν σχετικά σταθερές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, με 10,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Νοέμβριο και μέσο όρο τριών μηνών 11,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με τα περισσότερα να πηγαίνουν στην Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία.