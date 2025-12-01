Χαμόγελα στην αγορά και ουρές στα εμπορικά καταστήματα, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν την πλειονότητα των καταναλωτών και τον μεγαλύτερο τζίρο, ήταν τα χαρακτηριστικά του τριημέρου της Black Friday.

Αν και την περασμένη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 οι καιρικές συνθήκες αρχικά δυσχέραναν τις μετακινήσεις των καταναλωτών και τις αγορές τους, από το απόγευμα και τις δύο επόμενες ημέρες που ακολούθησαν, το Σάββατο και την Κυριακή, η κίνηση και οι προσφορές αποζημίωσαν εμπόρους και καταναλωτές.

Η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο και την Κυριακή με σύμμαχο και τον καλό καιρό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές σε καταστήματα γνωστών αλυσίδων αλλά και πολυκαταστήματα, ενώ για εκείνους που δεν πρόλαβαν οι προσφορές συνεχίζονται και σήμερα, Cyber Monday, ημέρα προσφορών κυρίως για ηλεκτρονικές αγορές.

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, φέτος οι οκτώ στους δέκα καταναλωτές έκαναν στοχευμένες αγορές, με τα επώνυμα είδη αλλά και τα ηλεκτρονικά να αποτελούν τις πρώτες επιλογές και τις μειώσεις τιμών να κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% σε αρκετές κατηγορίες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Σταύρο Καφούνη, οι 230.000 εμπορικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΣΕΕ σε όλη τη χώρα ανέλαβαν τη δική τους ευθύνη, με μεγάλες προσφορές και πλήρη εφαρμογή του νέου Κώδικα Δεοντολογίας στις μειώσεις τιμών.

Οι εκτιμήσεις των επιχειρηματιών θέλουν την αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά να κινήθηκε στα περσινά επίπεδα, περίπου 3 εκατ. πωλήσεις, με τη μέση αξία απόδειξης να είναι 100-150 ευρώ και τον συνολικό τζίρο να προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ. Οι μεγάλες αλυσίδες και περισσότερο ο κλάδος των ηλεκτρονικών, των αθλητικών ειδών και των καλλυντικών, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών, με τις μικρότερες ηλικίες να είναι περισσότερο ενεργές αγοραστικά. Οπως και πέρυσι, η αγορά κινήθηκε με δύο ταχύτητες καθώς οι εμπορικές πιάτσες συγκέντρωσαν τους περισσότερους καταναλωτές, όπως και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με δίκτυα καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποίησαν όλο το προηγούμενο διάστημα διαφημιστικές καμπάνιες για τις προσφορές τους.

Οι ηλεκτρονικές αγορές

Οι μικρότερες επιχειρήσεις, αν και συμμετείχαν ενεργά στην Black Friday, είδαν μεν την κίνηση αυξημένη αλλά με μικρότερης αξίας αγορές. Σημαντικές ήταν οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν και ηλεκτρονικά, με τις εκτιμήσεις των εμπόρων να θέλουν διπλασιασμό των διαδικτυακών αγορών σε σχέση με πέρυσι και αρκετές αγορές να πραγματοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, όπως π.χ. πακέτα διακοπών, αεροπορικά εισιτήρια.

Ενα 20%, σύμφωνα με τους εμπόρους, εκμεταλλεύτηκε την Black Friday για αγορές χριστουγεννιάτικων δώρων και σχεδόν τρεις στους δέκα στράφηκαν σε αγορές επώνυμων προϊόντων και ειδών πολυτελείας, αγορές που δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν όταν είναι εκτός προσφορών.

Πάντως, δεν λείπουν και οι φωνές που επισημαίνουν ότι η Black Friday δεν ενισχύει τον συνολικό τζίρο της αγοράς, αλλά τον μετακινεί, και ότι για να υπάρξει πραγματική εικόνα της πρέπει να δούμε τα στοιχεία για το σύνολο του δ΄ τριμήνου του έτους. Αλλωστε, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η αγορά χρειάζεται τόνωση πωλήσεων κατά τουλάχιστον 10% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αφού, όπως έχει σημειώσει, λείπουν τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ τζίρου.