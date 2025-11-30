Κοσμοσυρροή παρατηρείται το μεσημέρι της Κυριακής στην Ερμού και στο ευρύτερο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών και καταναλωτών.

Τα εμπορικά άνοιξαν στις 11:00, στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης λειτουργίας της αγοράς τις Κυριακές. Η εικόνα στους κεντρικούς δρόμους θυμίζει περίοδο εορτών, με αυξημένη κίνηση και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό.

Η κίνηση στον πιο εμπορικό πεζόδρομο της πρωτεύουσας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι προσφορές της Black Friday παραμένουν ενεργές. Παράλληλα, πολλοί εκμεταλλεύονται τη σημερινή ημέρα για να κάνουν τις αγορές τους ενόψει της αυριανής Cyber Monday.

Η αυξημένη προσέλευση έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στους δρόμους γύρω από το εμπορικό τρίγωνο επικρατεί έντονο μποτιλιάρισμα, με την κίνηση των οχημάτων να θυμίζει πρωινή Δευτέρα και όχι Κυριακή, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών που προσπαθούν να φτάσουν στο κέντρο.