Η Black Friday χτυπά κόκκινο και οι online αγορές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το ελληνικό marketplace Shopflix προσφέρει φέτος στους καταναλωτές έναν έξυπνο τρόπο να ψωνίζουν, συγκεντρώνοντας όλα τα προϊόντα σε ένα μέρος, με εύκολη σύγκριση τιμών και γρήγορες, ασφαλείς παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Η φετινή καινοτομία είναι η υπηρεσία Shopflix Max, μια συνδρομητική επιλογή με κόστος 20 ευρώ τον χρόνο, που παρέχει δωρεάν μεταφορικά και ειδικές εκπτώσεις στα έξοδα αποστολής. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν τις αγορές τους χωρίς να ανησυχούν για πρόσθετα κόστη αποστολής, ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται από τις προσφορές των συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Με το Shopflix Max, η διαδικασία των online αγορών γίνεται πιο απλή, γρήγορη και συμφέρουσα. Οι καταναλωτές μπορούν να εστιάσουν στα προϊόντα που θέλουν, αφήνοντας πίσω τους το άγχος των εξόδων μεταφοράς και απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία shopping από τον υπολογιστή ή το κινητό τους.