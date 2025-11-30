Προς το τέλος της οδεύει η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη μεγαλύτερη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα, τη δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στις εγκαταστάσεις της πρώην ΠΥΡΚΑΛ, στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού. Σύμφωνα με πηγές του Υπερταμείου, η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ στη συνέχεια, μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Ο διαγωνισμός είχε «κολλήσει» για κάποιο διάστημα λόγω της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), όμως έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στις προμελέτες του Υπερταμείου, οπότε ο δρόμος έχει πλέον ανοίξει για τη συνέχιση της διαδικασίας. Για την ανάληψη του έργου έχουν εκδηλώσει επίσημο ενδιαφέρον – από τον Σεπτέμβριο του 2024 –τρία διαφορετικά σχήματα:

1. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

2. Κοινοπραξία AVAX – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

3. Κοινοπραξία METLEN – Intrakat

Παρά το γεγονός ότι στις δύο από τις τρεις κοινοπραξίες (AVAX – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και METLEN – Intrakat) συμμετέχει ο Ομιλος AKTOR (σε αυτόν υπάγονται πλέον ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και Intrakat ως AKTOR Συμμετοχές και AKTOR Κατασκευές αντίστοιχα), δεν έχει τεθεί θέμα εγκυρότητας του διαγωνισμού. Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του Υπερταμείου στα «ΝΕΑ», ο διαγωνισμός μπορεί να επηρεαστεί μόνο από αλλαγές που γίνονται τον τελευταίο μήνα πριν απ’ την προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Η διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα μπορούν τα τρία υποψήφια σχήματα να υποβάλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, όμως το πιθανότερο είναι εντός του 2026 να προκύψει ο ανάδοχος και να προχωρήσει το εμβληματικό έργο. Η αξία της σύμβασης υπολογίζεται στα 421 εκατ. ευρώ, στην οποία θα προστεθεί ο ΦΠΑ. Το Δημόσιο θα συνεισφέρει στο έργο με το υπόλοιπο ποσό. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία για 30 χρόνια του νέου διοικητικού συγκροτήματος κτιρίων και του αστικού πάρκου. Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης σύμπραξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Επιπλέον, πριν από την πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα εξειδικευθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή τα συγκεκριμένα έργα που θα αναλάβει ο ανάδοχος.

Τι προβλέπει το έργο

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, το έργο προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων νέων κτιρίων, υπόγειων βοηθητικών εγκαταστάσεων, δύο πάρκινγκ συνολικής χωρητικότητας 2.000 θέσεων, υπόγειας διάβασης μήκους 400 μέτρων για σύνδεση με τον σταθμό μετρό της Δάφνης και αστικού πάρκου 30 στρεμμάτων.

Επιπλέον, μέρος του έργου είναι η ανακαίνιση 24 διατηρητέων κτιρίων, αλλά και η κατεδάφιση 56 βιομηχανικών κτιρίων που βρίσκονται στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ.

Στο νέο κυβερνητικό πάρκο θα εγκατασταθούν εννέα υπουργεία που βρίσκονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του: το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου) και η ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου). Πρόκειται για τα υπουργεία: Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Υγείας, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού. Στους χώρους την πρώην ΠΥΡΚΑΛ θα μετεγκατασταθούν περίπου 14.500 δημόσιοι υπάλληλοι.