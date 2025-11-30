Απρόοπτη κατάληξη είχε η σχολική εκδρομή μαθητών λυκείου από την Αθήνα στο Ηράκλειο, καθώς ένας 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές επισκέφθηκαν εστιατόριο της πόλης για φαγητό. Μετά το γεύμα, η επιχείρηση φέρεται να πρόσφερε στους παρευρισκόμενους αλκοολούχο ποτό, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα, αφού η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε, έλαβε εξιτήριο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 39χρονου ιδιοκτήτη του εστιατορίου, του 27χρονου σερβιτόρου, καθώς και της 53χρονης καθηγήτριας που είχε την ευθύνη της εκδρομής.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.