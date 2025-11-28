Με σχετικά γοργά βήματα για τα ελληνικά δεδομένα προχωρά η διαδικασία ένταξης περισσότερων γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε τα στοιχεία των υποψηφίων που συμμετείχαν στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων για τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας στο κλείσιμο του 2025, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι πρώτες έξι γυναίκες που θα είναι οι πρώτες δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόκειται για νέες κοπέλες που θα μπορέσουν να συνδυάσουν την αμειβόμενη θητεία του έφεδρου αξιωματικού με τις σπουδές.

Τα επιτελεία είχαν προκηρύξει τις θέσεις ως εξής: 40 ο Στρατός Ξηράς, 20 το Πολεμικό Ναυτικό και άλλες 20 η Πολεμική Αεροπορία.

Τρεις επελέγησαν για τις θέσεις στον Στρατό Ξηράς, δύο στο Πολεμικό Ναυτικό και μία στην Πολεμική Αεροπορία.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην προκήρυξη του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), πρόκειται για θέσεις σε Ειδικά Προγράμματα Θητείας για άνδρες (στρατεύσιμους και έφεδρους) και γυναίκες, τα οποία συνδυάζουν τη φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης αμοιβής. Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σε χρονικά διαστήματα, που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό σκέλος του Ειδικού Προγράμματος Θητείας και ξεκινά η παροχή υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό ετών, σε ερευνητικά προγράμματα και Μονάδες/Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών.

Επισημαίνεται πως τα προγράμματα αυτά, που θεσπίστηκαν με πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια, θεωρούνται το πρώτο βήμα για τη σε βάθος χρόνου σταθερή στράτευση των γυναικών. Οι συμμετέχοντες – δηλαδή, σε αυτή τη φάση οι έξι γυναίκες και οι τριάντα άνδρες – λαμβάνουν μισθολογική αποζημίωση, ασφαλιστική κάλυψη, υγειονομική περίθαλψη και ασφάλιση για κύρια και επικουρική σύνταξη. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι συμμετέχοντες υπηρετούν τη θητεία τους ως έφεδροι ανθυπολοχαγοί, λαμβάνοντας τον μισθό που αντιστοιχεί στον βαθμό αυτόν.

«Νιώθω περήφανη…»

«Νομίζω ανταμείφθηκαν οι κόποι μου. Εχω να δώσω πάρα πολλά. Νιώθω περήφανη, νιώθω περήφανη για όλες τις γυναίκες πραγματικά που πέρασαν ως οι πρώτες δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί. Ηταν από τις πρώτες μου επιλογές, ήθελα πάρα πολύ να μπω στις Ενοπλες Δυνάμεις. Ηθελα και εθελοντικά να μπω, οπότε και αυτή η προκήρυξη να μη γινόταν θα έμπαινα εθελοντικά. Η υπόθεση αυτή με βοηθάει πολύ γιατί έχω χάσει και τον πατέρα μου και τώρα κάνω δυο και τρεις δουλειές ταυτόχρονα, οπότε αυτό ήταν σαν δώρο Θεού για εμένα», λέει στα «ΝΕΑ» η Αγάπη Μακρή που θα είναι η πρώτη και μοναδική σε αυτή τη φάση δόκιμος έφεδρος αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία. Η ίδια προσθέτει ότι σπουδάζει νοσηλευτική και αυτό το πρόγραμμα θα τη βοηθήσει να αποκτήσει και επιπλέον εμπειρία πάνω στην ειδικότητά της.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει το δημογραφικό στην επάνδρωση μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας έχουν ξεκινήσει σταδιακά τις διαδικασίες και βολιδοσκοπήσεις ώστε, σε βάθος χρόνου κι αφού προετοιμαστεί κατάλληλα και η ελληνική κοινωνία, να τεθεί επί της ουσίας το ζήτημα της υποχρεωτικής σε κάποια φάση στράτευσης και των γυναικών.