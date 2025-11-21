Την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων τίμησε με μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς όσους υπηρετούν την πατρίδα. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θάρρος και την αφοσίωση των ανδρών και γυναικών που αγρυπνούν για την ασφάλεια και το μέλλον της χώρας, χαρακτηρίζοντάς τους ως «φρουρούς των συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί αφορμή για να εκφραστεί η ευγνωμοσύνη προς όσες και όσους υπηρετούν με υπερηφάνεια, καθώς και προς τους βετεράνους των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικογένειες που στηρίζουν τα στελέχη, επιτρέποντάς τους να ανταποκρίνονται στα υψηλά τους καθήκοντα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων, η εθνική άμυνα της Ελλάδας είναι «ισχυρότερη από ποτέ», χάρη στα σύγχρονα οπλικά συστήματα, τα άρτια επιχειρησιακά σχέδια και τη συνεχή φροντίδα της Πολιτείας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ενστόλων.

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως οι Ένοπλες Δυνάμεις «ενσαρκώνουν την ενότητα, την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική της σημερινής Ελλάδας», τονίζοντας ότι αξίζουν τον σεβασμό και την αγάπη όλων.