Η ευφορία στην Ελβετία για την εξασφάλιση χαμηλότερων εμπορικών δασμών στις ΗΠΑ έχει δώσει τη θέση της σε αντιδράσεις, με φωνές να κάνουν λόγο για «διπλωματία των ολιγαρχών» για τον ρόλο που διαδραματίζουν στελέχη εταιρειών όπως η Rolex και η Richemont σε τέτοιες συμφωνίες, σχολιάζουν οι «Financial Times». Συμφωνία-πλαίσιο που ανακοίνωσαν η Ουάσιγκτον και η Βέρνη αυτόν τον μήνα θα μειώσει τους μέσους δασμούς των ΗΠΑ στις ελβετικές βιομηχανικές εξαγωγές από 39% σε 15%. Ελβετοί αξιωματούχοι επαίνεσαν τη συμφωνία ως σημαντικό επίτευγμα έπειτα από μήνες μακρών διαπραγματεύσεων και κατά καιρούς αδιεξόδων με τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε η συμφωνία έχει προκαλέσει μεγάλη κριτική στο εσωτερικό της χώρας, κριτική η οποία μπορεί να απειλήσει ακόμη και την επικύρωσή της. Η συμφωνία για τους δασμούς έκλεισε ύστερα από επίσκεψη στον Λευκό Οίκο κορυφαίων στελεχών από την ωρολογοποιία Rolex, την ιδιοκτήτρια της Cartier Richemont, την εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Mercuria, την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Partners Group, τη ναυτιλιακή εταιρεία MSC και την εταιρεία διύλισης MKS PAMP. Τα στελέχη συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και του παρέδωσαν ράβδο χρυσού με ειδική χάραξη και ρολόι Rolex, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ πιάστηκαν ΙΧ με εικονική ακινησία

Στην παγίδα που είχε στήσει η ΑΑΔΕ πιάστηκαν 161 οχήματα τα οποία είχαν παραβιάσει το καθεστώς ακινησίας. Ειδικότερα, οι ελεγκτές της Αρχής προχώρησαν σε σειρά στοχευμένων ελέγχων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Θεσσαλία και Κρήτη, για την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων, που είχαν δηλωθεί σε καθεστώς ακινησίας. Εντόπισαν 123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσικλέτες, που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, πολλά από τα οποία είχαν υψηλή εμπορική αξία.

Τα κυριότερα ευρήματα αφορούσαν οχήματα σε ακινησία, που έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας, οχήματα δηλωμένα σε τόπο ακινησίας διαφορετικό από αυτόν όπου βρέθηκαν, καθώς και πολλά κομμένα οχήματα, που προορίζονταν για διάθεση ως ανταλλακτικά χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στον Νομό Τρικάλων, κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, διαπιστώθηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρά την υποχρεωτική τους ακινησία. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 3 οχήματα για τα οποία δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο Τέλος Ταξινόμησης.

Στη Θεσσαλονίκη, οι έλεγχοι κατέγραψαν 11 αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, ενώ στον Νομό Ηρακλείου εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 38 μοτοσικλέτες και 1 όχημα. Τέλος, στην Αττική, οι έλεγχοι εντόπισαν 9 οχήματα που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά παράβαση του καθεστώτος ακινησίας. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, ξεπερνώντας στο σύνολο τα 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.

«Νταντάδες της γειτονιάς» μέσω ΕΣΠΑ

Στο ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάχθηκε η καθολική υλοποίηση της δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς», συνολικής δημόσιας δαπάνης 56,027 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η χορήγηση αξιών τοποθέτησης (voucher) έως 500 ευρώ μηνιαίως, σε ωφελούμενες μητέρες ή πατέρες, οι οποίοι ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα, για την κάλυψη μέρους της αμοιβής διαπιστευμένων επιμελητών/τριών που θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας του/των παιδιού/ών τους, ηλικίας από 2 μηνών έως 2½ ετών, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή της αναζήτησης εργασίας.

Η παροχή των υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι του/της επιμελητή/τριας. Μέσω της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 3.600 γονείς στους οποίους θα χορηγηθούν οι αξίες τοποθέτησης (vouchers) προκειμένου στη συνέχεια να επιλέξουν τους επιμελητές που επιθυμούν για τα παιδιά τους από το Μητρώο της Δράσης.

Αίτημα παράτασης για ανελκυστήρες

Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας που λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ. Με επιστολή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκο ζητεί να δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες κτιρίων, στους διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά κυρίως στις επιχειρήσεις των συντηρητών ανελκυστήρων, να ολοκληρώσουν την απογραφή τους στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανελκυστήρων, χαρακτηρίζοντας την απογραφή «εθνικό στοίχημα» που πρέπει να κερδηθεί με τη συμμετοχή όλων.

Συνάντηση Πιτσιλή με πρατηριούχους

Συνάντηση θα έχει σήμερα Παρασκευή ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με τους εκπροσώπους των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων για τα προβλήματα που υπάρχουν με την πληρωμή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους αγρότες. Η συνάντηση θα γίνει για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί και πολλοί αγρότες δεν πληρώθηκαν τον ΕΦΚ του πετρελαίου. Οπως επεσήμανε, το μόνο που χρειάζεται από τους πρατηριούχους είναι ο ΑΦΜ του αγρότη. Ωστόσο, στην τρίτη φάση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο, πληρώθηκαν 82.624 επαγγελματίες αγρότες, με το συνολικό ποσό της επιστροφής να ανέρχεται σε 18,63 εκατομμύρια ευρώ.