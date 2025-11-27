Γεμάτη παράξενες συμπτώσεις είναι η ζωή… Οπως προέκυψε από τις καταθέσεις τους στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο η «αγρότισσα με τη Φεράρι» (που τελικά είναι του ανδρός της) Πόπη Σεμερτζίδου όσο και ο «Χασάπης» Ανδρέας Στρατάκης, δηλώνουν πως οι ίδιοι και τα οικεία τους πρόσωπα έχουν κερδίσει κατά καιρούς διάφορα ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Ο Στρατάκης, συγκεκριμένα, δήλωσε πως η κόρη του έχει κερδίσει το λαχείο όχι μία φορά. Ούτε δύο φορές. Το έχει κερδίσει, λέει, τρεις φορές. Εγινε θέμα αυτό το μπαράζ… καλοτυχίας, όπως καταλαβαίνετε, με την Ευαγγελία Λιακούλη να του επισημαίνει τότε ότι «πάρα πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν τα τυχερά παίγνια προκειμένου να καλυφθεί το μαύρο χρήμα», με τον Στρατάκη να της απαντά πως ήταν όλα νόμιμα και φορολογημένα. Σύμφωνοι.

Ελα όμως που από τύχη σκίζει και η Σεμερτζίδου που κατέθεσε πως έχει κερδίσει και αυτή και η οικογένειά της χρήματα από το Τζόκερ. Απάντησε, μάλιστα, πως δεν θυμάται ούτε πότε τα κέρδισε ούτε πόσα κέρδισε, γιατί, λέει δεν δίνει σημασία στα λεφτά. «Είναι λοιπόν συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς που είναι και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μη θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά “τυχερά” τα στελέχη της ΝΔ», σχολίαζαν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο δικός του ο γάμος…

Στην Εξεταστική γίνονται ευτράπελα καμιά φορά, πάνω στη σπουδή που επιδεικνύουν κάποιοι βουλευτές να ερευνήσουν προσωπικές σχέσεις μαρτύρων με εμπλεκομένους ή κόμματα. Χθες ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατά την κατάθεση του πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, Λάμπρου Αντωνόπουλου, ανακάτεψε και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ρώτησε τον Αντωνόπουλο αν είχε πάει στον γάμο ενός τρίτου προσώπου, στον οποίο ήταν κουμπάρος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Λαζαρίδης έδειξε στον μάρτυρα και μια φωτογραφία από αυτόν τον γάμο. Που τελικά, όμως, ήταν ο γάμος του Αντωνόπουλου. «Πήγατε στον γάμο που ήταν κουμπάρος ο Νίκος Ανδρουλάκης;» ρώτησε ο Λαζαρίδης. Και του απάντησε «ναι, ο γάμος μου είναι… Λέτε να μη γνωρίζω τη φωτογραφία του γάμου μου;».

Γενικοί γραμματείς ετοιμάζουν παραίτηση

Ως τα μέσα Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει από τις θέσεις τους οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων που σκοπεύουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές στις εκλογές του 2027 (με τις ευλογίες του Μαξίμου βεβαίως). Δεν έχουν κλείσει όλα τα ονόματα, αφού μερικοί περιμένουν την έγκριση άνωθεν. Στους σίγουρους είναι ο γενικός γραμματέας Ερευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης, που θα κατέβει και στις επόμενες εκλογές στον Νότιο Τομέα Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη σκέφτεται η ΝΔ να αξιοποιήσει τον γρεβενιώτη γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας, Θανάση Τσιούρα. Αν και πολύ νέος, ο γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ακούγεται ότι θα πολιτευτεί στη Δυτική Αθήνα. Ενώ με ερωτηματικά καταγράφω τα ονόματα των Δημήτρη Γλύμη και Μάνου Λογοθέτη, των υπουργείων Μετανάστευσης και Προστασίας του Πολίτη.

Η Χριστίνα Ψυχάρη διαψεύδει Τσίπρα

Απάντηση στα όσα αναφέρει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τη συνάντηση που είχε το 2015 με τον Σταύρο Ψυχάρη έδωσε η χήρα του εκδότη, Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη (στο iefimerida) η οποία διηγείται ότι ο σύζυγός της τής είχε πει ότι «ο Τσίπρας θέλει να τα βρούμε. Αλλά εγώ του είπα ότι πρέπει να τα βρούμε πολιτικά». Οπως τονίζει, ο Τσίπρας «επιχειρεί να εμφανίσει τον Σταύρο Ψυχάρη ως γυρολόγο της πολιτικής που έστηνε τον πάγκο του μια εδώ και μια εκεί και ό,τι αρπάξει… Τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια». Και συνεχίζει: «Αυτό λοιπόν που ξέχασε να μας πει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του είναι ότι, στις ολιγάριθμες συνομιλίες του με τον Σταύρο Ψυχάρη, έφτασε να απαιτήσει να μπει στο “Βήμα” διευθυντής της αρεσκείας και της εμπιστοσύνης του, εξοργίζοντας τον εκδότη. Οτι ο Ψυχάρης “έσπασε” το off the record της μεταξύ τους συζήτησης (κακώς κατά τη γνώμη μου) διότι πίστευε πως ο λαός θα θύμωνε κι αυτός με έναν ηγέτη που προσπαθεί να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης».

Δεν πάει ο Πάπας στην Αγια-Σοφιά

Δεν θα επισκεφθεί την Αγία Σοφία ο Πάπας Λέων ΙΔ’ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Τουρκία. Θα επισκεφθεί όμως στην ίδια γειτονιά το Μπλε Τζαμί. Το γεγονός έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση καθώς όλοι οι προκάτοχοί του που έχουν ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη (με τελευταίο τον Πάπα Φραγκίσκο) επισκέπτονταν πάντοτε την Αγια-Σοφιά. Ο λόγος που έμεινε εκτός προγράμματος δεν έχει ανακοινωθεί. Πάντως εικάζεται ότι αιτία είναι οι εργασίες συντήρησης και αντισεισμικής θωράκισης που είναι σε εξέλιξη στον ναό, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχίες ακόμη και για την ασφάλεια του μνημείου.