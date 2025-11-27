Να δηλώσουν λογαριασμό IBAN προκειμένου να λαμβάνουν τις επιστροφές φόρων ή τις επιδοτήσεις που δικαιούνται καλεί η ΑΑΔΕ τους πολίτες, εν όψει των καταβολών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Μάλιστα, η ΑΑΔΕ έχει εντοπίσει περισσότερους από 100.000 δικαιούχους οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ και θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα. Η δήλωση ΙΒΑΝ γίνεται σε 3 βήματα:

Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).

Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου αναμένουν άμεση πίστωση στους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ. Η δήλωση ΙΒΑΝ εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, αποφεύγοντας άσκοπες καθυστερήσεις.