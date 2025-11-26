Διαμάντια, σμαράγδια, ρουμπίνια και εξαιρετικά εμπνευσμένο design. Το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης στο Κατάρ φιλοξένησε ένα διεθνούς βεληνεκούς event με διάσημους ανθρώπους οι οποίοι έφθασαν εκεί για να θαυμάσουν (στη διάρκεια γεγονότος με φιλανθρωπικό ενδιαφέρον) σε μια ειδική παρουσίαση τις τσάντες που σχεδιάζει η Mary Katrantzou για τον οίκο Bvlgari.

Η διάσημη ελληνίδα designer σχεδιάζει, ως γνωστόν, τα δύο τελευταία χρόνια μοναδικής γραμμής και αισθητικής τσάντες με αληθινά διαμάντια και άλλες πανάκριβες πέτρες του ιταλικού οίκου, ενώ έχει αναλάβει τη θέση της creative director για τις τσάντες και τα αξεσουάρ. Στο Κατάρ λοιπόν οι τσάντες έγιναν ανάρπαστες σε μια εκδήλωση η οποία έγινε μέσα στο μουσείο και ήταν αφιερωμένη στην αξέχαστη διευθύντρια της ιταλικής «Vogue» Franca Sozzani (έφυγε από τη ζωή το 2016, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο έργο στον χώρο της παγκόσμιας μόδας μέσα από τη δουλειά, την έμπνευση, τις συμβουλές της, τον δρόμο που ακολούθησε).

Στην εκδήλωση με έντονη φιλανθρωπική χροιά έδωσαν το «παρών» μέλη της οικογένειας Αρνό, αφού ο Bvlgari ανήκει στη λαμπερή, επιχειρηματική «ομπρέλα» της LVHM. Στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζονται οι πάρα πολλές εκδηλώσεις που στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν να κάνουν με νέα βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, καινούργιες ταινίες, εκθέσεις ζωγραφικής, fashion shows.

Το άστρο των Χριστουγέννων έρχεται, φθάνει, χαρίζοντας ένα υπέροχο φως στον ουρανό. Ενα ολόκληρο φως «τύλιξε» και την Τζένιφερ Λόπεζ όταν έβαλε στον τραπεζικό της λογαριασμό 2 εκατομμύρια ευρώ για να τραγουδήσει στον γάμο ινδού μεγιστάνα.