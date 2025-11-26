Ηταν όλοι εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του τόπου στη μεταπολεμική περίοδο: πολιτικοί, εκπρόσωποι του «επιχειρείν», εφοπλιστές, πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οικονομικοί παράγοντες παρέστησαν στην εκδήλωση μνήμης και τιμής του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του. Από τις συζητήσεις όσων βρέθηκαν χθες το βράδυ στο πλευρό της οικογένειας Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και από τις ιστορίες τους με τον εκλιπόντα, όπως κάποιοι τις μοιράζονταν μεταξύ τους κρατώντας έτσι ζωντανή τη μνήμη του, αναδείχθηκε εκ νέου το αποτύπωμά του στην οικονομική ζωή της χώρας και ταυτόχρονα η κοινωνική προσφορά τόσο του ίδιου όσο και της αείμνηστης Μαριάννας Βαρδινογιάννη.

Στη διάρκεια της λιτής εκδήλωσης διάρκειας περίπου μιας ώρας προβλήθηκαν εικόνες με στιγμές και πρόσωπα της ζωής του, προκαλώντας συγκίνηση. Και πιστοποιώντας ότι ο ίδιος δεν περιοριζόταν στην επιχειρηματική δράση του αλλά είχε συνολικό ενδιαφέρον για τη δημόσια ζωή. Την εκδήλωση άνοιξε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ενώ ακούστηκαν κρητικά τραγούδια αλλά και εμβατήρια του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας στον χαιρετισμό που απηύθυνε, είπε μεταξύ άλλων για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη: «Δεν φοβήθηκε το χρέος του, αναμετρήθηκε με αυτό και κατάφερε να αποτελεί ένα παράδειγμα εις το οποίο σήμερα όλοι ομνύουμε».

Εδωσε το «παρών» και ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Το «παρών» έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πολλοί άλλοι εκπρόσωποι του «επιχειρείν» καθώς και πλήθος υπουργών και βουλευτών, όπως η Ολγα Κεφαλογιάννη (ο «θείος Βαρδής» ήταν, όπως έχει πει η ίδια, «δεύτερος πατέρας» της), ο Νίκος Δένδιας (στην εκδήλωση της Κυριακής για τη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Αμυνας αναφέρθηκε στη δωρεά της οικογένειας Βαρδινογιάννη για την ανέγερση δύο ορόφων στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών), ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Μάριος Θεμιστοκλέους κ.ά. καθώς και η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη.

Επίσης παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο ευρωπαίος επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που είχε ολιγόλεπτη συζήτηση με τον πρώην δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη κ.ά. και εξέχοντες συμπατριώτες του θανόντος.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή στις 12 Νοεμβρίου 2024, έχοντας βιώσει 16 μήνες νωρίτερα την απώλεια της συζύγου του, Μαριάννας. Ο ίδιος είχε πει πως λειτουργούσε πάντα σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του Πολεμικού Ναυτικού και όσοι τον γνώριζαν συμφωνούσαν ότι υπήρξε ευπατρίδης, με μεγάλη αγάπη για την Κρήτη, ενώ αν υπήρχε κάτι που έβαζε πάνω από οτιδήποτε άλλο, αυτό ήταν η οικογένειά του – τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα.