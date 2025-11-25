Παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου τιμήθηκε το βράδυ Τρίτης η μνήμη του επιχειρηματία Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του, στο Μέγαρο Μουσικής.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξήρε στο χαιρετισμό του την πορεία και το ήθος του εκλιπόντος Έλληνα εποχειρηματία, χαρακτηρίζοντάς τον πρότυπο επιχειρηματικής αριστείας και φιλανθρωπικής δράσης. Ο κ. Τασούλας στάθηκε επίσης στη σημαντική προσφορά της αείμνηστης συζύγου του, Μαριάννας Βαρδινογιάννη.

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και σχεδόν σύσσωμου του υπουργικού συμβουλίου, ο επικεφαλής του ομίλου Motor Oil, Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την προσωπικότητα και τη διαδρομή του πατέρα του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκαν βιντεομηνύματα από εξέχουσες προσωπικότητες που αναφέρθηκαν στη συμβολή του Βαρδή Βαρδινογιάννη, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από κρητικά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς, τιμώντας τις ρίζες και την κληρονομιά του.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Την εκδήλωση άνοιξε ο γιος του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Motor Oil Γιάννης Βαρδινογιάννης μιλώντας με ζεστά λόγια για τον πατέρα του, ενώ στο καλλιτεχνικό σκέλος της εκδήλωσης που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης ακούστηκαν τραγούδια της Κρήτης, αλλά και εμβατήρια του Πολεμικού Ναυτικού, στις τάξεις του οποίου είχε υπηρετήσει ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, αλλά και βίντεο με σημαντικές της ζωής του.

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη

Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Επίτροπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρα με την σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του Νατάσα, η τέως Βασίλισσα, Άννα Μαρία με τα παιδιά της, Νικόλαο και Παύλο, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Κωστής Χατζηδάκης, Βασίλης Κικίλιας, Σταύρος Παπασταύρου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Λινά Μενδώνη, Νίκος Παπαθανάσης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κωστής Μπακογιάννης, η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλόπουλος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, οι επιχειρηματίες Θοδωρής Κυριακού, Μαριάνα Λάτση, Ευάγγελος Μυτιλιναίος, Βασίλης Αποστολόπουλος, οι δημοσιογράφοι Αλέξης Παπαχελάς, Νίκος Χατζηνικολάου, Παύλος Τσίμας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κ.α.