Ο Αντώνης Σαμαράς έχει μία γνωστή «αδυναμία»: όταν δεν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, συγχέει την πολιτική με την πατριδοκαπηλία και τη μνησικακία.

Το μαρτυρεί και η ιστορία:

Για σκοτεινούς προσωπικούς λόγους, το 1993 ανέτρεψε την κυβέρνηση του κόμματός του, αδιαφορώντας για ό,τι θα επακολουθούσε. Προκειμένου να κερδοσκοπήσει στο όνομα «Μακεδονία», για να παρεμποδίσει τη λύση υποδύθηκε τον «μακεδονομάχο», με αποτέλεσμα να ονομάζουν όλοι τη γείτονα σκέτα Μακεδονία. Με σκοπό να κερδοσκοπήσει και πάνω στην κρίση, εμφανίστηκε στα «Ζάππεια» μεταμφιεσμένος σε αντιμνημονιακό, με αποτέλεσμα να νομιμοποιήσει τον αντιμνημονιακό συρφετό. Και η μοναδική εξήγηση για το κακό που προκάλεσε ήταν μία φράση: «Ουδείς αναμάρτητος». Αδιαφορώντας για την περιπέτεια στην οποία οδηγούσε τη χώρα η ανατροπή της κυβέρνησης Παπαδήμου, την ανέτρεψε. Με την ιδιοτέλεια να γίνει αυτός πρωθυπουργός. Ωσπου, παλινδρομώντας στο χειρότερο σημείο από όπου ξεκίνησε, επέστρεψε στην πατριδοκαπηλία.

Ενώ λοιπόν η χώρα στερεί από τους κατοίκους της πολύτιμους οικονομικούς πόρους, για να υλοποιήσει ένα θηριώδες εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο της επιτρέπει να προσφύγει με ασφάλεια στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία και έχει συνέπεια τα «ήρεμα νερά», ο κ. Σαμαράς αντιστρέφει τα πάντα.

Αποκηρύσσει τα «ήρεμα νερά», με τον παραλογισμό ότι είναι προϋπόθεση για «φουρτούνες»! Παραβιάζοντας εν γνώσει του όχι μόνο τη λογική αλλά και την ανθρώπινη εμπειρία. Διότι γνωρίζει ότι όλες τις εθνικές καταστροφές, από το 1897 και το 1922 μέχρι το Κυπριακό, τις προκάλεσαν οι πατριδοκάπηλοι. Ωσπου ήρθαν οι πρόσφατες εκδηλώσεις του να επιβεβαιώσουν την ποιότητα του «πατριωτισμού» του, όταν η χώρα έγινε στόχος σκοτεινής επίθεσης με τη «συνωμοσία των ξυλολίων». Οπου 50.000 λογαριασμοί από «άγνωστη» επικράτεια, συντονισμένοι με ιδιοκτήτες ΙΧ μικροκομμάτων Ακροδεξιάς και Αριστεράς, επιχειρούσαν να βυθίσουν τη χώρα στο χάος, ως τη μόνη οδό για τον μεσαίωνα. Είτε στον «προοδευτικό» είτε στον «αρχαϊκό μεσαίωνα», ανάλογα με τον αυτοπροσδιορισμό των κομμάτων του χάους. Και την κρίσιμη στιγμή ο κ. Σαμαράς τάχθηκε και με τα ξυλόλια. Πράγμα που σημαίνει ότι και η τυχόν ίδρυση ιδιόκτητου κόμματος εκ μέρους του δεν θα έχει σκοπό να εκλεγεί ο ίδιος αλλά να κατακρημνίσει στις προσεχείς εκλογές το ποσοστό του μέχρι πρότινος κόμματός του κάτω από 25%, ώστε να του στερήσει το μπόνους των επιπλέον εδρών. Προκειμένου έτσι να υλοποιηθεί το σχέδιο των «σκηνοθετών του χάους» για σχηματισμό «κυβέρνησης της αντιπολίτευσης», από τους ιδιοκτήτες των κομμάτων του χάους. Ακροδεξιάς και (σταλινογενούς) Αριστεράς. Κάτι που προαναγγέλλεται από τους εμπνευστές του ως «δυνατότητα». Με τα ξυλόλια στη θέση των μνημονίων.

Για να επιστρέψουμε στα τέρατα της εποχής των μνημονίων. Σε μία μαζική εκδήλωση του «συνδρόμου του Ηρόστρατου». Είναι το σύνδρομο που έγκαιρα διέγνωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στο πρόσωπο του Α. Σαμαρά, από τη δράση του τελευταίου ως υπουργού Εξωτερικών, όπου τον τοποθέτησε ο Κων/νος Μητσοτάκης. Ενα μοιραίο λάθος, το οποίο μόνο ο Καραμανλής μπορούσε να διορθώσει. Και το διόρθωσε συμβολικά, όπως τότε μάθαμε. Οταν τον απέβαλε από την τελευταία σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, όπου παρευρισκόταν ως υπουργός Εξωτερικών, με τη γνωστή «καραμανλική» φράση: «Εσύ πέρνα έξω»!