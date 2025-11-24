Το πουγκί του προϋπολογισμού ανοίγει η κυβέρνηση από σήμερα για να μοιράσει 600 εκατ. ευρώ σε πάνω από 2,4 εκατ. πολίτες μέχρι το τέλος του έτους.

Μάλιστα, χιλιάδες οικογένειες θα πάρουν δύο, τρεις ή και περισσότερες εισοδηματικές ανάσες. Για παράδειγμα, χαμηλοσυνταξιούχος ο οποίος διαμένει σε μισθωμένη κατοικία και χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανσης για να τη ζεστάνει θα λάβει το επίδομα των 250 ευρώ, την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου, την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης ενώ με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, η οποία θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, θα δει αύξηση στις αποδοχές του.

Το σήμα να ξεκινήσει νωρίτερα η καταβολή των ενισχύσεων έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι από σήμερα 24 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερηλίκους και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια.

Η ενίσχυση, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα καταβαλλόταν στις 28 Νοεμβρίου, αφορά όσους είναι άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, και με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ).

Σώματα Ασφαλείας

Με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου, η οποία θα καταβληθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας θα πάρουν τις αυξήσεις τριών μηνών (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου) καθώς το νέο μισθολόγιο ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Επιστροφή ενοικίου

Ανήμερα την… Black Friday, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, 1 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου για το 2024 με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να δηλώνει ότι αποτελεί «σημαντική ανακούφιση σε όσους πιέζονται από το υψηλό κόστος στέγασης». Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε έως 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε παιδί ενώ για τη φοιτητική κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ ανά φοιτητή.

Επίδομα θέρμανσης

Εως τις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους που θα έχουν υποβάλει αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Η προκαταβολή ανέρχεται στο 60% του επιδόματος που έλαβαν τα νοικοκυριά τη σεζόν 2024 – 2025.

Αυξήσεις στις συντάξεις

Πριν από τα Χριστούγεννα, με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθεί η αύξηση ύψους 2,4% περίπου (μεικτά) του επόμενου έτους. Με βάση την αύξηση 2,4%, οι συνταξιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 12 ευρώ τον μήνα (μεικτά) για συντάξεις των 500 ευρώ ως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις ως 2.700 ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις θα είναι 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και 780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ. Οσοι διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια αύξηση ίση με το 50% της αύξησης που θα δουν όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά.

Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:

Από 12 ευρώ ως 20 ευρώ τον μήνα για τις συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ.

Εως 31 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 800 ευρώ ως 1.300 ευρώ.

Εως 36 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ ως 1.500 ευρώ.

Εως 45 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.500 ευρώ ως 1.800 ευρώ.

Εως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.800 ευρώ ως 2.700 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά, που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη. Πάντως για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά δεν προβλέπονται αναπροσαρμογές στις επικουρικές συντάξεις 1,3 εκατ. δικαιούχων. Επίσης περίπου 120.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι με σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους.