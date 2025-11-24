Το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ σε 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Αυτό ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι η στήριξη αυτή απευθύνεται στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ανθρώπους που συχνά δεν έχουν κανένα άλλο δίχτυ προστασίας. Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι πρόκειται για μία στοχευμένη παρέμβαση ενίσχυσης των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ανθρώπων που συχνά δεν διαθέτουν κανένα άλλο δίχτυ προστασίας. Στην περίπτωση ζευγαριού με εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 26.000 ευρώ, το επίδομα ανεβαίνει στα 500 ευρώ.

Κλήρωση για προπληρωμένες κάρτες

Η υπουργός έκανε γνωστό ότι την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η δημόσια κλήρωση για τα 1.000 ευρώ, στην οποία θα συμμετάσχουν 8.500 δικαιούχοι που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους μέσα στη διάρκεια του προγράμματος. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι δικαιούχοι να χρησιμοποιούν πάνω από το υποχρεωτικό 50% του ποσού μέσω της κάρτας, ώστε να συγκεντρώνουν λαχνούς και να αυξάνουν τις πιθανότητες να κερδίσουν την έξτρα ενίσχυση.

Ποιοι παίρνουν σήμερα το επίδομα των 250 ευρώ

Σημειώνεται ότι σήμερα πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους και χαμηλοσυνταξιούχους. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, καθώς τα στοιχεία έχουν αντληθεί αυτόματα από τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Η ενίσχυση αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά με εισόδημα έως 14.000 ευρώ, έγγαμους έως 26.000 ευρώ, ενώ τα όρια ακίνητης περιουσίας ορίζονται στα 200.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Το μέτρο δίνει έμφαση στη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων, με στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.

β) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης

γ) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

Στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

Στους δικαιούχους:

σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982 (Α’ 128),

επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016,

των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία,

του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 334/1988 (Α’ 154), περί ποσοστού αναπηρίας,

του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007 (Α’ 210),

του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. βδ’, βε’ και βστ’ χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ και

των επιδομάτων των άρθρων 54Α του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), 100 έως 103 του ΠΔ 168/2007 (Α’ 209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.

Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

Η καταβολή

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) θα καταβληθεί από τις 24 Νοεμβρίου

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.

Δεν το πήρατε; Κάντε έλεγχο δικαιώματος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Συνταξιούχοι > Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

ή απευθείας μέσω του συνδέσμου: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Η πρόσβαση γίνεται με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων σας.