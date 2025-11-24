Ο όμιλος BHP έκανε ανανεωμένη προσέγγιση εξαγοράς στην Anglo American, την εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία εξόρυξης-κολοσσό. Κι αυτό τη στιγμή που η Anglo American επιδιώκει η ίδια να αναδιαμορφώσει τον κλάδο με την εξαγορά της καναδικής Teck Resources, ανέφεραν πηγές του Bloomberg. Ο γίγαντας των εμπορευμάτων έχει κάνει νέα πρόταση στην Anglo American τις τελευταίες ημέρες, ανέφεραν οι πηγές. Οι μετοχές της Anglo American έχουν ενισχυθεί κατά 17% στις συναλλαγές του Λονδίνου φέτος, δίνοντας στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία περίπου 31,9 δισεκατομμυρίων στερλινών (41,8 δισ. δολ.). Η BHP έχει χρηματιστηριακή αξία άνω των 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Anglo American συμφώνησε τον Σεπτέμβριο να εξαγοράσει την Teck με ανταλλαγή μετοχών. Η συμφωνία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων που έχουν γίνει ποτέ στον κλάδο της εξόρυξης, δημιουργώντας έναν παραγωγό χαλκού, ψευδαργύρου και άλλων μετάλλων αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πολλές ηπείρους. Ομως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Οι μέτοχοι και των δύο εταιρειών πρόκειται να ψηφίσουν για τη συμφωνία στις 9 Δεκεμβρίου και απαιτείται έγκριση των εποπτικών Αρχών σε χώρες όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Η Teck σήμερα έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η BHP προσπάθησε να εξαγοράσει την Anglo American για 49 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Παράθυρο νέας μείωσης του φόρου στα ενοίκια

Την πρόθεση της κυβέρνησης να μην υπάρξει καμία αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων έως το 2027 μετέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας στους ιδιοκτήτες ακινήτων, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης της φορολογίας σε όσους αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια. «Οσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε στις δηλώσεις ενοικίων τόσο πιο πιθανή θα είναι και η μείωση των φόρου των ενοικίων για τα επόμενα χρόνια. Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε φέτος με τη μείωση του φόρου για τα εισοδήματα από ενοίκια θα συνεχιστεί» ανέφερε ο υφυπουργός στην ημερίδα που διοργάνωσαν η ΠΟΜΙΔΑ και η Ενωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας. Οπως είπε, «η αύξηση των τιμών και των ενοικίων τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει σημαντικές αντανακλάσεις στην αγορά των ακινήτων, στη δυνατότητα πρόσβασης σε προσιτή στέγη και ως Πολιτεία έχουμε χρέος να παρεμβαίνουμε συνεχώς προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ένα πολυδιάστατο και πολυσύνθετο πρόβλημα».

Πληρωμές μέσω IRIS από 1/12

Σε εφαρμογή τίθεται από 1/12 η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), ενώ η ΑΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης. Η μη συμμόρφωση επιφέρει τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες.

Πιο ακριβό το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες. Στην αγορά κοστολογείται κατά μέσο όρο γύρω στα 1,17 με 1,18 ευρώ το λίτρο, με αυξητικές τάσεις, παρά τον καλό καιρό για την εποχή. Παράλληλα, αυξάνονται και οι παραγγελίες, αλλά και η αναζήτηση για εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης. Πρώτη και πιο φθηνή λύση είναι οι σόμπες τύπου χαλαζία που ξεκινούν από περίπου 40 ευρώ και φτάνουν έως τα 80, καλύπτοντας βασικές ανάγκες θέρμανσης. Ομως, για πιο αποδοτικές επιλογές, με υψηλότερη ισχύ και καλύτερη θερμική απόδοση, θα πρέπει το νοικοκυριό να ξοδέψει πάνω από 200 ευρώ. Πολλοί είναι οι καταναλωτές που στρέφονται και σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, με τα ξύλα και τα πέλετ. Η τιμή για το ξύλο ελιάς διαμορφώνεται στα 154 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, το ξύλο δρυός κοστίζει 140 ευρώ και το πεύκο 126 ευρώ το κυβικό. Η τιμή για μία παλέτα πέλετ κυμαίνεται μεταξύ 450 και 520 ευρώ.

Συνεργασία Τειρεσίας – Equifax

Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που θα διατηρεί η ΤτΕ και η «ομπρέλα» του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που αναμένονται μέχρι τα τέλη του 2026, καθιστούν μάλλον αχρείαστη τη λειτουργία της Τειρεσίας όπως τη γνωρίσαμε. Σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία της Τειρεσίας έχει προγραμματίσει τον στρατηγικό μετασχηματισμό του μοναδικού μέχρι στιγμής γραφείου πίστης της χώρας, προκειμένου να επεκταθεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς τράπεζες και επιχειρήσεις. Η Τειρεσίας και η Equifax θα συνεργαστούν αποκλειστικά για μια σειρά από προϊόντα για την ελληνική αγορά, προτείνοντας λύσεις για τη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων και την πρόληψη της χρηματοπιστωτικής απάτης. Τα εν λόγω προϊόντα θα απευθύνονται κυρίως σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόσφατη εξαγορά της Statistical Decisions ΑΕ από την Τειρεσίας. Η εξαγορά ενισχύει τις υπάρχουσες υπηρεσίες της Τειρεσίας στους τομείς του credit scoring (βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας) και της ανάλυσης δεδομένων με τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό που ειδικεύεται σε νέες τεχνολογίες.

Οι εκθέσεις βιωσιμότητας

Παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας για τις εταιρείες αναμένεται να δώσει το υπουργείο Ανάπτυξης με νομοθετική ρύθμιση στην οποία θα προχωρήσει, δίνοντας λύσεις σε ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Η ρύθμιση θα αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο θα παραμείνει η υποχρέωση για τις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο που έχουν περισσότερους από 500 εργαζομένους και τζίρο πάνω από 50 εκατ. ευρώ.