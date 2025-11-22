Tο φως των κεριών, τα βαριά χριστουγεννιάτικα όπως συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε αρώματα, οι χρυσαφένιες και πλατινένιες συνθέσεις λουλουδιών κυρίως όμως το αγαπημένο Christmas tree.

Η γιορτινή ατμόσφαιρα χαρίζει γοητεία, ατέλειωτη λάμψη, νότες αισιοδοξίας. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν γρήγορα, πολύ γρήγορα και η super star Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς νιώθει ενθουσιασμένη. Τα Χριστούγεννα αισθάνεται και πάλι ότι γίνεται το μικρό κορίτσι που κοιτούσε μαγεμένο τις μπάλες του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τρελαινόταν με τις μουσικές του «Καρυοθραύστη» και διάβαζε το ωραιότερο, το πιο αγαπημένο παραμύθι, χιλιάδες φορές. Το «Κοριτσάκι με τα σπίρτα» ήταν ακριβώς δίπλα από το μαξιλάρι της. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη λαμπερή ατμόσφαιρα η πάντα γοητευτική Κάθριν γιόρτασε 25 χρόνια γάμου στο πλευρό του συζύγου της Μάικλ Ντάγκλας. Τελικά ο γάμος παρά τις προβλέψεις κράτησε πολλά χρόνια.

Στα χρηματοκιβώτια…

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (πρότυπο κομψότητας με στυλιστικές επιλογές που δεν «φωνάζουν») κατόρθωσε να κρατήσει κοντά της τον άτακτο υπερδιάσημο σταρ, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν είχε υποβληθεί σε ειδικές θεραπείες με σκοπό να απεξαρτηθεί από το sex!

H Kάθριν Ζέτα-Τζόουνς νοσταλγεί τα Χριστούγεννα των παιδικών της χρόνων, η θεά τύχη όμως την άγγιξε με το μαγικό της ραβδάκι. Η ζωή της μοιάζει με αυτή των παιδικών παραμυθιών. Η Κάθριν δεν ήταν ποτέ το… κοριτσάκι με τα σπίρτα αλλά μία πανέμορφη μικρή που έγινε πριγκίπισσα. Κατοικεί σε υπερπολυτελείς βίλες, κινείται μεταξύ Λος Αντζελες, Σαν Φρανσίσκο, Νέας Υόρκης και super glamorous χιονοδρομικά spots όπως αυτά του Καναδά τα οποία επιλέγει και ο διάσημος αρχιτέκτονας και interior designer Petteer Marino. Η Ζέτα-Τζόουνς είναι γνωστό ότι διαθέτει μία συλλογή κοσμημάτων που λίγες συνάδελφοί της μπορούν να έχουν στις μπιζουτιέρες ή τα χρηματοκιβώτιά τους.

Πολλοί στους κύκλους του Hollywood υποστηρίζουν ότι η κυρία Ντάγκλας διαθέτει συλλογή διαμαντιών και ιδιαίτερα σμαραγδιών (τα emerauds είναι μερικές φορές πιο ακριβά από τα διαμάντια) τα οποία είναι ακριβότερα από αυτά τα μυθικά και σπάνια της Λιζ Τέιλορ.

Το ζεύγος Ντάγκλας είναι οι καλύτεροι πελάτες των κοσμηματοπωλείων Cartier, Boucheron, Graff, Harry Winston, Chopard κ.ά. Τα ακριβά κοσμήματα τα οποία επιλέγουν οι big stars για τα αστραφτερά γκαλά και τα «κλειστά» πάρτι κάνουν τις γυναίκες να ονειρεύονται. Σίγουρα οι κοινές θνητές δεν μπορούν να τα αποκτήσουν, κανείς όμως δεν τις εμποδίζει να ονειρεύονται. Ακριβώς όπως μία διαμονή πολλών – πολλών αστέρων στα super luxury hotels.

Από το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Λος Αντζελες, μέχρι το Ντουμπάι. Εκεί όπου μπορούν να μείνουν μόνο οι μεγιστάνες του πλούτου και οι κορυφαίοι αστέρες του Χόλιγουντ. Με προσκεκλημένους ειδικά για τα χριστουγεννιάτικα πάρτι, των εκατομμυρίων super stars όπως η Μπιγιονσέ και η Τέιλορ Σουίφτ.